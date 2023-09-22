Вибухи у Севастополі: Повітряні сили відреагували

Юрій Ігнат: «Усі сили оборони, усі служби, які працюють спільно, роблять усі для того, щоб окупантам було неспокійно»

Сьогоднішні вибухи у Севастополі свідчать про те, що російським окупантам вже неспокійно у Криму, який вони захопили. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Він відреагував на вибухи у Севастополі та ймовірний «приліт» по штабу Чорноморського флоту РФ.

«Я не можу, на жаль, коментувати ці речі. Я думаю, ті, хто може, прокоментують пізніше, тому що і напередодні, і під час, і навіть після операцій, які успішно проводять Сили оборони, потрібна певна тиша. Агентура ворожа не спить», – сказав він.

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Речник наголосив, що у Криму вже досить неспокійно для окупантів, особливо протягом останнього тижня. «Усі сили оборони, усі служби, які працюють спільно, роблять усі для того, щоб окупантам було неспокійно (у Криму, - «Главком»). Таким чином Сили оборони роблять фразу «Не хочется уезжать из Крыма» знаковою для всіх», – додав Ігнат.

Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Над містом помітили дим, окупанти, ймовірно, увімкнули димову завісу. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, який ЗСУ завдали по штабу флоту.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Севастополі вже лунали вибухи. Над Севастопольською бухтою підіймається темний дим. Окупанти увімкнули димову завісу у Севастопольській бухті та закрили прохід для суден.