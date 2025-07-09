Сирський розповів про успіхи новоутвореного угруповання Сил безпілотних систем

Загалом за попередній місяць угруповання уразило понад 19,6 тис. цілей

У червні кожна третя ворожа ціль – з усіх уражених Силами оборони України – на рахунку Сил безпілотних систем. Загалом за попередній місяць угруповання уразило понад 19,6 тис. цілей, знищило – 5024. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

Головком заслухав доповідь нового командувача Сил безпілотних систем майора Роберта Бровді. Як наголосив генерал, синергія підрозділів Сил безпілотних систем та «Лінії дронів», об’єднаних в одне угруповання, дає хороший результат щодо уражених цілей.

«Зокрема знешкоджено 88 російських танків, 129 ББМ, 427 артилерійських систем, 31 РСЗВ. Щодо особового складу противника, то на рахунку нашого угруповання СБС – загалом понад 4,5 тис. виведених з ладу росіян. Із них 2548 особи – ліквідовані. Серед найбільш дієвих підрозділів – «Птахи Мадяра», «Фенікс», «Ахіллес», Nemesis, «Степові хижаки», «Рарог», – каже він.

Як зазначив Сирський, ворог постійно удосконалюється та поліпшує характеристики своїх ударних БпЛА, зокрема змінює тактику, дедалі ширше використовує оптоволокно, штучний інтелект, машинний зір для FPV, конструює «Герані» з турбореактивним двигуном. «Про все це йшлося у звіті розвідки. Ми попереджені. Отже, озброєні. Готуємо ефективну протидію, будемо залучати інноваційні проєкти наших БпС» – пояснив він.

За словами генерала, зараз відбувається дуже важливий момент у війні. Україна зможе вистояти на полі бою за умови вмілого використання дронів, збільшення їхньої кількості та якості.

«Безпілотники допомагають нам знищувати більше окупантів, а насамперед – піхоти, яка найбільш дієва в наступі. Водночас безпілотні системи допомагають зберігати життя наших воїнів – і БпЛА, і наземні роботизовані комплекси. Адже медична евакуація та логістика за допомогою наземних роботизованих комплексів – теж серед наших пріоритетів», – додав головком.

Нагадаємо, з метою підвищення ефективності управління, трансформації Сил та адаптації до вимог сучасної війни, створено угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ.

До слова, на Харківщині бійці Третьої окремої штурмової бригади атакували та зачистили позиції російських загарбників повністю за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів. Для цього не залучали піхоту, ба більше, вдалося навіть взяти полонених.