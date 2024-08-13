Дії України є оборонними: Туск прокоментував бої на Курщині

Туск вважає, що операція України в Курській області Росії є здійсненням її міжнародно визнаного права на самооборону

Прем’єр Польщі наголосив, що влада перебуває в постійному контакті з українською стороною

Операція України в Курській області РФ є здійсненням міжнародно визнаного права на самооборону. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомляє агентство PAP.

Коментуючи українську атаку в Курській області, Туск підкреслив, що «дії України є оборонними діями».

«Те, що роблять російські війська і російська авіація на українській території, має ознаки геноциду, нелюдських злочинів. І Україна має повне право вести війну таким чином, щоб максимально ефективно паралізувати Росію в її агресивних намірах», – зазначив Туск.

Прем’єр Польщі додав, що влада перебуває в постійному контакті з українською стороною, «але, звичайно, не йдеться про консультації, які полягають у тому, щоб хтось у Києві узгоджував зі мною, в який день, куди хто буде рухатися».

«Ми підтримуємо Україну у війні, яка є оборонною», – підкреслив Туск.

Нагадаєм, сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який 12 серпня прибув з візитом до Києва, схвально оцінив наступальну операцію ЗСУ в Курській області РФ.

Раніше радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив що російський диктатор Володимир Путін може припинити війну проти України, якщо його непокоїть ситуація в Курській області.

За його словами, чергові заяви російських посадовців про те, що нібито захід ЗСУ в Курську область координується Заходом є «путінською пропагандою».

«Єдині, хто перебуває у стані війни в Україні – це самі росіяни. Це вони здійснюють вторгнення в Україну, а Україна – захищається від агресії. Це війна Путіна проти України. І якщо йому щось не подобається, якщо його щось не задовольняє, є дуже просте рішення – хай він забирається під три чорти з України та припиняє війну», – заявив Кірбі.

Також колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс у контексті заяв російського диктатора Володимира Путіна щодо операції ЗСУ у Курській області нагадав, що Росія окупувала в рази більшу територію України.

Нагадаємо, за сьогоднішню добу українські війська просунулися на Курському напрямку від 1 до 3 км. Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський. Сьогодні взято контроль над 40 кв. км території. На сьогодні 74 населені пункти Курщини перебувають під контролем ЗСУ. Бої ведуться по всій лінії фронту.