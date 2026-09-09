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Колишні поліцейські підкинули наркотики екскомбату бригади «Маґура» – слідство

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Колишні поліцейські підкинули наркотики екскомбату бригади «Маґура» – слідство
Олександр Ширшин під час затримання після зупинки його автомобіля
фото: Олександр Ширшин у Facebook

Троє фігурантів нині є військовослужбовцями одного з окремих штурмових полків

Правоохоронці викрили трьох колишніх поліцейських, яких підозрюють в організації провокації проти колишнього командира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Олександра Ширшина. За даними слідства, вони підкинули наркотики в автомобіль чоловіка, щоб домогтися його затримання за штучно створеними доказами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.

Фігуранти зараз є військовослужбовцями одного з окремих штурмових полків. Слідство встановило, що вони незаконно стежили за екскомбатом та збирали про нього конфіденційну інформацію. Метою було проникнути до автомобіля чоловіка, підкинути туди наркотичні засоби та психотропні речовини, а потім залучити поліцейських і працівників Військової служби правопорядку до його затримання.

У ніч із 27 на 28 серпня 2026 року троє фігурантів проникли до припаркованого біля будинку потерпілого автомобіля та сховали всередині наркотичні засоби й психотропні речовини, розфасовані у зіп-пакети. Після цього вони повідомили поліції та Військовій службі правопорядку про нібито наявність заборонених речовин у транспортному засобі.

Коли екскомбат сів за кермо та вирушив у справах, фігуранти продовжили стежити за ним і передавали правоохоронцям інформацію про його маршрут.

У Харкові автомобіль зупинили поліцейські. Під час огляду вони виявили наркотичні засоби та психотропні речовини, які були заздалегідь підкинуті.

Трьом військових повідомлено про підозру за статтями щодо незаконного проникнення до житла чи іншого володіння особи, незаконного збирання, зберігання та поширення конфіденційної інформації, незаконного обігу наркотичних засобів і особливо небезпечних психотропних речовин, а також підбурення до притягнення завідомо невинної особи до кримінальної відповідальності.

Наразі правоохоронці готують клопотання про обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

Нагадаємо, у травні 2025 року тодішній командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Олександр Ширшин заявив, що подав рапорт на звільнення з посади. Він публічно розкритикував накази командування на Курському напрямку та заявив про невиправдані втрати особового складу. 

Після цього начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов розпорядився створити робочу групу для перевірки обставин, про які повідомив Ширшин.

Згодом Ширшин розповів, що перевірка ситуації фактично не призвела до результатів. За його словами, після публічної заяви реакція була різною – від підтримки до погроз.

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Теги: Харків поліція Національна поліція України ЗСУ військові Офіс Генерального прокурора слідство наркотики

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