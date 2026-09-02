Здійснив близько тисячі бойових вильотів. Згадаймо Назарія Кріля

Після навчання Назарій Кріль проходив службу у 16-й окремій бригаді армійської авіації «Броди»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Назарія Кріля.

Назарій Кріль загинув 13 липня 2022 року на Донеччині внаслідок влучання російської ракети. Разом із ним загинули члени екіпажу Богдан Лозовий та Євгеній Копотун. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на 16-ту окрему бригаду армійської авіації «Броди».

Народився Назарій 29 січня 2000 року в місті Броди на Львівщині. Із дитинства мріяв стати військовим авіатором, тому після закінчення школи вступив до Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, який успішно закінчив у 2021 році. Після навчання проходив службу у 16-й окремій бригаді армійської авіації «Броди».

Назарій Кріль з дитинства мріяв стати військовим авіатором фото: 16-та окрема бригада армійської авіації «Броди»

З початком повномасштабного російського вторгнення Назарій разом із побратимами захищав українське небо. У складі екіпажу вертольота Мі-8 він виконав близько тисячі бойових вильотів на різних напрямках фронту – під Києвом, Черніговом, Херсоном, Житомиром, Миколаєвом, Запоріжжям та на Донеччині, завдавши значних втрат живій силі й техніці окупантів.

Члени екіпажу Мі-8, які загинули 13 липня 2022 року на Донеччині внаслідок влучання російської ракети фото: 16-та окрема бригада армійської авіації «Броди»

Поховали захисника у рідних Бродах. У Назарія лишилися батьки та сестра.

За особисту мужність і самовіддані дії Назарія Кріля нагороджено орденом Богдана Хмельницького. Також рішенням сесії від 28 серпня 2025 року йому посмертно присвоєно звання «Почесний громадянин Бродівської міської територіальної громади».

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