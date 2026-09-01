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На Житомирщині через атаку РФ пошкоджено промислові об'єкти та склади

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Житомирщині через атаку РФ пошкоджено промислові об'єкти та склади
Наразі повідомлень про жертв та постраждалих немає
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

Через російський удар спалахнули пожежі

Уночі окупанти завдали ударів по Звягельській та Коростенській громадам на Житомирщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

«Пошкоджень зазнали промислові об'єкти та складські приміщення. Одну з пожеж на місці ворожих ударів рятувальники ДСНС вже загасили. Триває гасіння другої», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, повідомлень про жертв та постраждалих немає. «Проводиться перевірка прилеглих територій на наявність вибухонебезпечних предметів та фіксація воєнних злочинів росіян проти цивільної інфраструктури», – додав Бунечко.

Нагадаємо, уночі 1 вересня російські терористи атакували Київ ракетами. Унаслідок цього вісім людей загинуло, ще п'ять постраждало, з них троє дітей.

Як повідомлялося, унаслідок нічної балістичної атаки РФ по залізничній інфраструктурі Києва загинули семеро людей. За словами Олександра Перцовського, один співробітник дістав поранення та перебуває в лікарні, де йому надають необхідну допомогу.

Також уночі на Одещині Росія атакувала ударними БпЛА типу Shahed міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення «Орлівка», що на кордоні з Румунією.

Зокрема, у ніч на 1 вересня Київщина зазнала масованого удару російськими ракетами та безпілотниками. У Борисполі ворожі удари пошкодили п’ятиповерховий житловий будинок.

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Теги: війна Житомирщина

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