На Житомирщині через атаку РФ пошкоджено промислові об'єкти та склади

Наразі повідомлень про жертв та постраждалих немає

Через російський удар спалахнули пожежі

Уночі окупанти завдали ударів по Звягельській та Коростенській громадам на Житомирщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

«Пошкоджень зазнали промислові об'єкти та складські приміщення. Одну з пожеж на місці ворожих ударів рятувальники ДСНС вже загасили. Триває гасіння другої», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, повідомлень про жертв та постраждалих немає. «Проводиться перевірка прилеглих територій на наявність вибухонебезпечних предметів та фіксація воєнних злочинів росіян проти цивільної інфраструктури», – додав Бунечко.

Нагадаємо, уночі 1 вересня російські терористи атакували Київ ракетами. Унаслідок цього вісім людей загинуло, ще п'ять постраждало, з них троє дітей.

Як повідомлялося, унаслідок нічної балістичної атаки РФ по залізничній інфраструктурі Києва загинули семеро людей. За словами Олександра Перцовського, один співробітник дістав поранення та перебуває в лікарні, де йому надають необхідну допомогу.

Також уночі на Одещині Росія атакувала ударними БпЛА типу Shahed міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення «Орлівка», що на кордоні з Румунією.

Зокрема, у ніч на 1 вересня Київщина зазнала масованого удару російськими ракетами та безпілотниками. У Борисполі ворожі удари пошкодили п’ятиповерховий житловий будинок.