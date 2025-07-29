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Карта бойових дій в Україні станом на 29 липня 2025 року

Ростислав Вонс
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Ростислав Вонс
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Карта бойових дій в Україні станом на 29 липня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Триває 1252-га доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 172 боєзіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав 90 авіаударів, скинув 149 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5 922 обстріли, зокрема 61 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 859 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів, зокрема: Тернове – Дніпропетровська область; Костянтинівка, Іванопілля, Маркове, Світле – Донецька область; Залізничне, Білогір’я, Новоандріївка, Біленьке – Запорізька область; Львове – Херсонська область.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, склад боєприпасів та два артилерійських засоби противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося десять боєзіткнень. Ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинув 28 керованих бомб, здійснив 308 обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 липня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Зеленого та Красного Першого.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 липня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Степової Новоселівки, Кіндрашівки та Лозової.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 липня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 32 рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоєгорівка, Карпівка, Зелена Долина, Ямполівка та у бік Дронівки й Серебрянки.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 липня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

Наші воїни зупинили чотири атаки противника поблизу Григорівки та у бік Виїмки.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 липня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Окупанти один раз атакували у напрямку Предтечиного.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 липня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив десять атак у районах Диліївки, Торецька, Олександро-Калинового та Русиного Яру.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 липня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 57 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Маяк, Новоекономічне, Разіне, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове, Зелений Кут та Дачне.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 липня 2025 року фото 8

На Новопавлівському напрямку

Противник протягом минулого дня здійснив 17 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Зелене Поле, Піддубне, Олександроград, Шевченко, Воскресенка та Темирівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 липня 2025 року фото 9

На Оріхівському напрямку

Окупаційні війська один раз намагались штурмувати позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Кам’янське.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 липня 2025 року фото 10

На Придніпровському напрямку

Українські воїни відбили п’ять атак загарбників.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 липня 2025 року фото 11

Нагадаємо, триває 1252-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб окупанти

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Карта бойових дій в Україні станом на 29 липня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 29 липня 2025 року
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