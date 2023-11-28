Отруєння дружини Буданова: стали відомі нові деталі
Маріанна Буданова вже пройшла перший етап лікування
Дружину керівника Головного управління розвідки Міноборони Маріанну Буданову отруїли важкими металами через їжу. Крім того, отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників. Про це повідомляє «Українська правда».
За даними джерел, дружину Буданова «скоріш за все отруїли через їжу». «Їй вже краще, перший етап лікування пройшла», – зазначили джерела.
«Оскільки дружина Буданова невеличка з маленькою вагою, проявилося у неї швидше. А так отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників: «вони просто велетенські трохи, нічого за собою не помічали, зараз теж лікуються», – повідомили джерела.
Нагадаємо, дружину керівника Головного управління розвідки Маріанну Буданову отруїли важкими металами. Жінка перебуває у лікарні. Після тривалого погіршення стану здоровʼя її госпіталізували.
Раніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що його дружина Маріанна наразі проживає разом з ним у його робочому кабінеті.
На питання журналістки, чи є у керівника ГУР час на прості моменти людського щастя, Буданов відповів: «Моє щастя завжди зі мною, тому що моя дружина живе зі мною в кабінеті. 24 на 7. Раніше я йшов на роботу і повертався, а зараз...». Проте Буданов уточнив, що його дружина не працює в ГУР.
Зауважимо, дружина Кирила Буданова – Маріанна – за фахом психолог. Водночас відомо, що вона балотувалася в депутати Київради та певний час була радницею Віталія Кличка з питань виявлення та запобігання корупції у сфері молодіжної політики та спорту.
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