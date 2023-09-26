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На складі бензину у Нагірному Карабасі стався вибух: є жертви, багато поранених

Діана Гасюк
glavcom.ua
На складі бензину у Нагірному Карабасі стався вибух: є жертви, багато поранених
фото: «Радіо Свобода»

Кількість поранених перевищує 200 людей

На складі бензину поблизу траси Степанакерт-Аскеран стався сильний вибух. Понад 200 людей отримали поранення, а також є загиблі. Про це повідомляє вірменська служба «Радіо Свобода», з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій

Є жертви та поранені, багато постраждалих з опіками доставлені до медичних закладів, повідомляє ДСНС.

Уповноважений з прав людини у Нагірному Карабасі Гегам Степанян повідомив, що кількість поранених перевищує 200 людей, багато з них у важкому або критичному стані.

«Медичних можливостей Арцаха (Нагірного Карабаху) замало для порятунку життів людей. Санавіація має дуже терміново приземлитися, щоб урятувати життя людей. Дуже терміново, без зволікання», – зазначив Степанян.

Раніше повідомлялося, що керівник апарату прем'єр-міністра Вірменії Араїк Арутюнян звинуватив російські ЗМІ у розв’язанні гібридної війни проти Вірменії. 

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан оголосив про початок «антитерористичних заходів» у Нагірному Карабасі. Формальним приводом став підрив вантажівки, у якому звинуватили вірменських військових. Росія відмовилася підтримати Вірменію.

19 вересня у Єревані почалися протести на тлі початку Азербайджаном військової операції в Нагірному Карабасі. Наступного дня бойові дії в Нагірному Карабасі було припинено.

Вірменія на засіданні ООН закликала вивести російських миротворців із Карабаху та замінити їх на французів та американців.

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Теги: Нагірний Карабах вибух поранення

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