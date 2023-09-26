На складі бензину у Нагірному Карабасі стався вибух: є жертви, багато поранених
Кількість поранених перевищує 200 людей
На складі бензину поблизу траси Степанакерт-Аскеран стався сильний вибух. Понад 200 людей отримали поранення, а також є загиблі. Про це повідомляє вірменська служба «Радіо Свобода», з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій
Є жертви та поранені, багато постраждалих з опіками доставлені до медичних закладів, повідомляє ДСНС.
Уповноважений з прав людини у Нагірному Карабасі Гегам Степанян повідомив, що кількість поранених перевищує 200 людей, багато з них у важкому або критичному стані.
«Медичних можливостей Арцаха (Нагірного Карабаху) замало для порятунку життів людей. Санавіація має дуже терміново приземлитися, щоб урятувати життя людей. Дуже терміново, без зволікання», – зазначив Степанян.
Раніше повідомлялося, що керівник апарату прем'єр-міністра Вірменії Араїк Арутюнян звинуватив російські ЗМІ у розв’язанні гібридної війни проти Вірменії.
Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан оголосив про початок «антитерористичних заходів» у Нагірному Карабасі. Формальним приводом став підрив вантажівки, у якому звинуватили вірменських військових. Росія відмовилася підтримати Вірменію.
19 вересня у Єревані почалися протести на тлі початку Азербайджаном військової операції в Нагірному Карабасі. Наступного дня бойові дії в Нагірному Карабасі було припинено.
Вірменія на засіданні ООН закликала вивести російських миротворців із Карабаху та замінити їх на французів та американців.
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