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Партизани пробралися на ремонтну базу окупантів у Євпаторії (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Партизани пробралися на ремонтну базу окупантів у Євпаторії (відео)
фото: партизанський рух «Атеш»

Тепер, там розташовані бензовози і «Камази», які постачають російську техніку паливом

У тимчасово окупованому Криму партизани виявили нову ремонтну базу військової техніки. Вона розташована в захопленій Євпаторії. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

«Партизани виявили ремонтну базу окупантів у Євпаторії. Нам відомо, що раніше на цьому місці знаходилися ворожі гармати, які були знищені на півдні країни», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тепер, там розташовані бензовози і «Камази», які постачають російську техніку паливом, а також, інша пошкоджена техніка.

Партизани додали, що постійно ведуть розвідку місцезнаходження особового складу і техніки окупантів у Криму.

Раніше повідомлялося, що партизани пробралися на аеродром в окупованого Криму.

Теги: партизани Крим

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