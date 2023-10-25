Партизани пробралися на ремонтну базу окупантів у Євпаторії (відео)

Тепер, там розташовані бензовози і «Камази», які постачають російську техніку паливом

У тимчасово окупованому Криму партизани виявили нову ремонтну базу військової техніки. Вона розташована в захопленій Євпаторії. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Партизани виявили ремонтну базу окупантів у Євпаторії. Нам відомо, що раніше на цьому місці знаходилися ворожі гармати, які були знищені на півдні країни», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що тепер, там розташовані бензовози і «Камази», які постачають російську техніку паливом, а також, інша пошкоджена техніка.

Партизани додали, що постійно ведуть розвідку місцезнаходження особового складу і техніки окупантів у Криму.

Раніше повідомлялося, що партизани пробралися на аеродром в окупованого Криму.