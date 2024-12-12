Росія перекидає військову техніку з Криму на Запорізьку область

Партизанський рух «Атеш» зафіксував, як російська армія перекидає військову техніку з тимчасово окупованого Криму до Запорізької області. Про це повідомляє «Атеш».

Так, партизани зафіксували та відстежили переміщення колони військової техніки, яка рухалася трасою на північ Криму.

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Росіяни перекидають військову техніку з Криму до Запорізької області фото: Telegram/«Атеш»

Партизани припускають, що, ймовірно, колона рухалася в бік тимчасово окупованої Запорізької області, де росіяни ведуть активні наступальні дії та планують посилювати їх.

«У складі колони було помічено безліч броньованої техніки, включно з танками, БМП і БТР, а також військові тягачі та вантажівки», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російське командування відновило наступальні операції для захоплення Покровська шляхом поворотного маневру з півдня, але цей маневр обходиться величезними витратами російської живої сили та техніки.

Як повідомлялося, російська армія перекидає військову техніку із Запорізького напрямку у бік Волновахи та Курахова Донецької області.

До слова, росіяни виводять кораблі з бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з Хмейміма у Сирії.