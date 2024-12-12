Росія перекидає військову техніку з Криму на Запорізьку область
Партизанський рух «Атеш» зафіксував, як російська армія перекидає військову техніку з тимчасово окупованого Криму до Запорізької області. Про це повідомляє «Атеш».
Так, партизани зафіксували та відстежили переміщення колони військової техніки, яка рухалася трасою на північ Криму.
Партизани припускають, що, ймовірно, колона рухалася в бік тимчасово окупованої Запорізької області, де росіяни ведуть активні наступальні дії та планують посилювати їх.
«У складі колони було помічено безліч броньованої техніки, включно з танками, БМП і БТР, а також військові тягачі та вантажівки», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, російське командування відновило наступальні операції для захоплення Покровська шляхом поворотного маневру з півдня, але цей маневр обходиться величезними витратами російської живої сили та техніки.
Як повідомлялося, російська армія перекидає військову техніку із Запорізького напрямку у бік Волновахи та Курахова Донецької області.
До слова, росіяни виводять кораблі з бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з Хмейміма у Сирії.
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