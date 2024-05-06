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Паспортні сервіси за кордоном відновили видачу документів громадянам України

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Паспортні сервіси за кордоном відновили видачу документів громадянам України
Видача готових документів відновлена в тестовому режимі
фото: Vista Create

Видачу документів призупиняли з технічних причин

Закордонні підрозділи державного підприємства «Документ» відновили видачу готових документів українцям. Раніше видачу документів призупиняли з технічних причин. Про це повідомляє пресслужба паспортного сервісу.

«У тестовому режимі ми відновлюємо видачу готових документів», – йдеться в повідомленні.

Для попередження і недопущення перевантаженості системи та повторних технічних збоїв, видача буде відбуватися в першу чергу соціально вразливим категоріям громадян та після повторного отримання SMS повідомлення про готовність паспортів для видачі.

Щоб отримати документи, українцям необхідно:

  • отримати SMS про готовність паспорта (отриманих після 25 квітня);
  • пред’явити документ, що посвідчує особу заявника (зокрема е-паспорт у застосунку Дія);
  • пройти процедуру верифікації та перевірити особисті дані.

Нагадаємо, 23 квітня закордонні підрозділи державного підприємства «Документ» перестали видавати готові документи українцям через технічні причини, пов'язані зі зняттям відбитків пальців. Проте подача заявок на виготовлення нових паспортів продовжується у звичному режимі. 

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ наказало всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку. Про це йдеться у листі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Зазначається, що можливі лише консульські дії, пов’язані з оформленням посвідчень особи на повернення в Україну. Розпорядження МЗС діє «до отримання додаткових роз’яснень щодо порядку застосування положень» закону щодо посилення мобілізації, який був оприлюднений 17 квітня й набуде чинності у травні.

До слова, 24 квітня 300 українців заблокували паспортний сервіс у столиці Польщі з вимогою видати їм паспорти. Люди отримали повідомлення, що документ готовий, але відмовилися від його видачі.

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Теги: паспорт документи

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