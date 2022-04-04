У Херсоні та Одесі чутні вибухи

Офіційної інформації щодо ситуації поки немає

В багатьох регіонах України оголошена повітряна тривога

Уночі 4 квітня після оголошення повітряної тривоги на півдні України мешканці Одеси та Херсона повідомили про вибухи.

Згідно з попередньою інформацією, в Одесі ідеться про щонайменше про чотири потужні вибухи.

Офіційної інформації щодо ситуації в цих містах поки немає.

Нагадаємо, увечері 3 квітня стало відомо, що у Тернополі та на Рівненщині лунають вибухи.

Як відомо, вранці 3 квітня Одесу атакували з повітря, у деяких районах пожежа.

Згодом мер розповів, куди влучили ракети окупантів.

Учора окупанти обстріляли Миколаїв та Очаків: є загиблі.

Також росіяни обстріляли Харків, серед поранених є діти. Як стало відомо, внаслідок обстрілу Харкова семеро загиблих, 34 поранені

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