У Херсоні та Одесі чутні вибухи
В багатьох регіонах України оголошена повітряна тривога
Уночі 4 квітня після оголошення повітряної тривоги на півдні України мешканці Одеси та Херсона повідомили про вибухи.
Згідно з попередньою інформацією, в Одесі ідеться про щонайменше про чотири потужні вибухи.
Офіційної інформації щодо ситуації в цих містах поки немає.
Нагадаємо, увечері 3 квітня стало відомо, що у Тернополі та на Рівненщині лунають вибухи.
Як відомо, вранці 3 квітня Одесу атакували з повітря, у деяких районах пожежа.
Згодом мер розповів, куди влучили ракети окупантів.
Учора окупанти обстріляли Миколаїв та Очаків: є загиблі.
Також росіяни обстріляли Харків, серед поранених є діти. Як стало відомо, внаслідок обстрілу Харкова семеро загиблих, 34 поранені