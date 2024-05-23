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Під дощем у прифронтовій зоні: Актор Коллінз побачив, як розміновують територію України

Катерина Іванова
glavcom.ua
Під дощем у прифронтовій зоні: Актор Коллінз побачив, як розміновують територію України
Актор вже відкрив збір на піротехнічну машину для гуманітарного розмінування
фото: ДСНС

Міша Коллінз: «Я вражений українською стійкістю»

Американський актор та амбасадор фандрейзингової платформи United24 Міша Коллінз і режисер Даріус Мардер відвідали один із центрів ДСНС у Сумській області, де їм показали, як відбувається розмінування територій. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Учора Міша Коллінз опублікував у соцмережах твіт та відео, що він їде до прифронтової території. Як виявилося, актор прибув до Сумської області, аби побачити процеси розмінування.

Гостей ознайомили з наземним та підводним розмінуванням місцевості й водоймищ, а також обстеженням територій за допомогою машин механізованого розмінування і мінно-пошукових собак.

Фахівці із протимінної безпеки розповіли про регулярне інформування громадян різних категорій щодо безпечної поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів.

Актор так прокоментував побачене із працівниками ДСНС: «Я вражений українською стійкістю».

Як ідеться в повідомленні, своєю місією в Україні Коллінз вбачає допомогу українцям щодо якнайшвидшого очищення територій від «небезпечного залізяччя». Для цього актор вже відкрив збір на піротехнічну машину для гуманітарного розмінування.

Нагадаємо, 21 травня, актор із американського серіалу «Надприродне» та амбасадор фандрейзингової платформи United24 у напрямі «Гуманітарне розмінування» Міша Коллінз прибув до української столиці. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

До слова, зірка серіалу «Надприродне» у свій день народження попросив про цінний подарунок для України.

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Теги: Міша Коллінз відео актор розмінування

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