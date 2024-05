Під дощем у прифронтовій зоні: Актор Коллінз побачив, як розміновують територію України

Американський актор та амбасадор фандрейзингової платформи United24 Міша Коллінз і режисер Даріус Мардер відвідали один із центрів ДСНС у Сумській області, де їм показали, як відбувається розмінування територій. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Учора Міша Коллінз опублікував у соцмережах твіт та відео, що він їде до прифронтової території. Як виявилося, актор прибув до Сумської області, аби побачити процеси розмінування.

I'm close to the front in Ukraine today. Please click the link. https://t.co/saX1ycPVzY pic.twitter.com/lEI2WncKGA

Гостей ознайомили з наземним та підводним розмінуванням місцевості й водоймищ, а також обстеженням територій за допомогою машин механізованого розмінування і мінно-пошукових собак.

Фахівці із протимінної безпеки розповіли про регулярне інформування громадян різних категорій щодо безпечної поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів.

“I'm impressed with Ukrainian resilience.”



Our ambassador @mishacollins, accompanied by film director @dariusmarder, spent a day in Sumy Oblast.



Together with a @SESU_UA unit, they visited the territory where humanitarian demining is taking place, saw how divers work and met… pic.twitter.com/F6dYDzKOZB