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Ентоні Блінкен виконав у київському барі відому американську пісню (відео)

Катерина Іванова
glavcom.ua
Ентоні Блінкен виконав у київському барі відому американську пісню (відео)
фото: скріншот відео

Держсекретар США виконавець пісні, яка неодноразово звучала на різних політичних заходах у США

Держсекретар США Ентоні Блінкен виконавець у київському барі «БарменДиктат» пісню Ніла Янга Rockin' In The Free World. Відповідне відео опуліблікував Майкл Бірнбаум, репортер з питань національної безпеки, який висвітлює дипломатію та Державний департамент.

Держсекретар виконав пісню разом із українським гуртом.

До слова, пісня In The Free World була написана в лютому 1989 року. Ще тоді текст пісні критикував президента США Джорджа Буша-старшого його та адміністрацію через його обіцянку президентської кампанії 1988 року Америка стати «добрішою, нижчою нацією».

З моменту виходу пісня неодноразово звучала на різних політичних заходах у США.

У 2015 і 2016 роках ця пісня навіть звучала перед офіційними оголошеннями Дональда Трампа про те, що він балотується як кандидат від Республіканської партії на пост президента 2016 року.

Також сьогодні очільник МЗС України Дмитро Кулеба відвідав з держсекретарем США Ентоні Блінкеном піцерію Veterano Pizza в Києві.

Судячи з того, з якою цікавістю Блінкен розглядав інтер'єр піцерії, він впорався з неабиякими враженнями – стіни прикрашені військовими нагородами, патчами та фото бійців ЗСУ. «Всі, хто купує тут піцу, могли замовити її до військової частини», – розповів здивованому Блінкену очільник українського МЗС.

Як повідомлялося, у вівторок вранці державний секретар США Ентоні Блінкен потягнувся до Києва. Це стало першим візитом високопосадовця США в Україну після того, як минулого місяця Конгрес ухвалив довгоочікуваний пакет військової допомоги Україні на суму $61 млрд.

Читайте також: Візит Блінкена в Україну: Держдеп розкрив подробиці
Теги: партії Ентоні Блінкен пісня відео

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