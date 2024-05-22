Трамп опублікував скандальний ролик про майбутнє США у разі своєї перемоги

У штабі Трампа заявили, що відео було випадково розміщено «недосвідченим працівником»

Після викликаного резонансу і різкої критики відео видалили

Дональд Трамп оприлюднив у соцмережі Truth Social відео, в якому згадав «об'єднаний Рейх» серед імовірних варіантів розвитку подій у разі своєї перемоги на виборах. Про це пише NBC News.

У опублікованому відео «Що чекає на Америку далі?» серед гіпотетичних заголовків новин, які описують перемогу Трампа на виборах у листопаді, була і згадка про «єдиний Рейх». Після викликаного резонансу і різкої критики, зокрема і президента Байдена, публікацію видалили.

У відео використовувалися сторінки і заголовки неіснуючих друкованих видань: «Трамп переміг!!», «Економічний бум!», а також «Промислове зростання значно збільшено... за рахунок створення єдиного Рейху».

На іншому зображенні заголовки «Кордон закрито» та «15 мільйонів нелегальних іноземців депортовано» над дрібнішим текстом із датами початку та закінчення Першої світової війни.

Вранці у вівторок оприлюднене відео було видалене. Білий дім і особисто президент Байден звинуватили Трампа у використанні риторики Гітлера.

«Це на його офіційному акаунті? Нічого собі! Єдиний Рейх? Це мова Гітлера, а не Америки. Він дбає про те, щоб утримати владу. Я дбаю про вас», – сказав Байден у вівторок у власному відео та повторив схожі меседжі на передвиборчому заході у Бостоні.

У штабі Трампа заявили, що відео, яке провисіло на сторінці майже добу, було випадково розміщено «недосвідченим працівником».

«Це не було агітаційне відео; воно було створене випадковим обліковим записом в Інтернеті та опубліковано співробітником, який явно не бачив слова «рейх», поки президент був у суді», – сказала Каролайн Левітт, пресссекретарка виборчого штабу.

Нагадаємо, колишній президент США і чинний претендент на головну посаду в Білому домі Дональд Трамп розробив детальний план мирного завершення війни в Україні, але він не буде розголошений до виборів.