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Вирушив на війну разом зі своїм батьком. Згадаймо Тараса Тарасюка

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Вирушив на війну разом зі своїм батьком. Згадаймо Тараса Тарасюка
Захисник загинув під час стрілецького бою з противником
колаж: glavcom.ua

10-го липня, 2024-го року Тарасюк прибув до територіального центру комплектування та соціальної підтримки по бойовій повістці

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Тараса Тарасюка.

Пд час виконання бойового завдання у Курській області загинув Тарас Іванович Тарасюк, 1994 року народження. Про це повідомила Українська громада. 

З другого класу Тарас навчався в Жуківцівській гімназії, потім вступив до професійного ліцею міста Українка, де отримав професію зварювальника. Молодий захисник останні роки живу селі Верем’я, Української громади. 

З листопада 2015-го року ніс службу в лавах Української армії.

10-го липня, 2024-го року Тарасюк прибув до територіального центру комплектування та соціальної підтримки по бойовій повістці.

Захисник вирушив на війну разом зі своїм батьком. Одна з місій в Курській області для Тараса стала останньою… Він поліг під час стрілецького бою з противником.

10-го липня, 2024-го року Тарасюк прибув до територіального центру комплектування та соціальної підтримки по бойовій повістці
10-го липня, 2024-го року Тарасюк прибув до територіального центру комплектування та соціальної підтримки по бойовій повістці
фото: Українська громада, Facebook

«Лишень минулого року Тарас одружився та планував щасливе сімейне життя, мріяв про дитячий сміх в домі, під мирним небом України. За що і віддав найцінніше», – написали в Українській громаді.

У героя залишилися мама, тато, дружина побратими, друзі. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: хвилина мовчання українці війна

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