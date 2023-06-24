Підрозділи «кадировців» несподівано вийшли з Мар’їнки

Полк «Ахмат-Восток» і загони спецпризначення в повному складі знялися і кудись поїхали

Кількість обстрілів українських позицій з боку ворога майже не змінилася

Сьогодні вночі з Мар’їнки вийшли «кадировці». Про це в ефірі телемарафону заявив підполковник ЗСУ і пресофіцер Ярослав Чепурний, який працює на цьому напрямку.

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«Сьогодні вночі чеченські підрозділи, які воюють проти нас в Мар'їнці, несподівано знялися і почали виходити», – сказав Чепурний.

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За його словами, аеророзвідка це помітила, і по противнику було завдано вогневе ураження, підбито один БТР.

«Полк «Ахмат-Восток», який тут воював, і загони спецпризначення в повному складі знялися і кудись поїхали», – сказав Чепурний.

Водночас інші формування окупантів «не виказують намірів знятися і піти».

Також Чепурний повідомив, що кількість обстрілів українських позицій з боку ворога майже не змінилася.

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Раніше повідомлялося, що Східне угруповання військ сьогодні розпочало наступ на декількох напрямках одночасно. У напрямку Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки, Курдюмівки. На всіх напрямках є просування вперед.

Нагадаємо, Сили оборони продовжують знищувати росіян на фронті. Наші воїни рухаються на Бахмутському напрямку.

Також українським військовим під Красногорівкою Донецької області вдалося звільнити кілька позицій, які перебували під російською окупацією з 2014 року.