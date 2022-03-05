Пілот літака окупантів катапультувався і під час приземлення вбив чоловіка

Загиблому було 55 років

Ворожий винищувач збили сьогодні над Черніговом

Російський пілот, який катапультувався зі збитого над Черніговом літака, впав на людину під час приземлення, внаслідок чого чоловік помер. Інформацію підтвердили в оперативному командуванні «Північ», пише «Суспільне».

За інформацією оперативного командування, це був чоловік років 55.

«Наразі це вся інформація про вбивство, яка у нас є», – прокоментували в ОК «Північ».

Також повідомили, що літак, який збили українські захисники, обстрілював місто фугасно-авіаційними бомбами ФАБ-500. 500 – це вага, бомби важать пів тони.

Нагадаємо, сьогодні працівник «Укрпошти» збив російський Су-35 над Черніговом (фото).

Напередодні в Чернігові через авіаудари загинуло 47 людей.

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