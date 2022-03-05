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    Події в Україні

    Пілот літака окупантів катапультувався і під час приземлення вбив чоловіка

    Загиблому було 55 років - Пілот літака окупантів катапультувався і під час приземлення вбив чоловіка
    Загиблому було 55 років
    фото з відкритих джерел

    Ворожий винищувач збили сьогодні над Черніговом

    Російський пілот, який катапультувався зі збитого над Черніговом літака, впав на людину під час приземлення, внаслідок чого чоловік помер. Інформацію підтвердили в оперативному командуванні «Північ», пише «Суспільне».

    За інформацією оперативного командування, це був чоловік років 55.

    «Наразі це вся інформація про вбивство, яка у нас є», – прокоментували в ОК «Північ».

    Також повідомили, що літак, який збили українські захисники, обстрілював місто фугасно-авіаційними бомбами ФАБ-500. 500 – це вага, бомби важать пів тони.

    Нагадаємо, сьогодні працівник «Укрпошти» збив російський Су-35 над Черніговом (фото).

    Напередодні в Чернігові через авіаудари загинуло 47 людей.

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    Теги: Чернігівщина вбивство літак чоловік місто
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    Пілот літака окупантів катапультувався і під час приземлення вбив чоловіка