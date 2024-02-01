Знищення катера «Івановець»: у росіян почалась істерика

Вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно $60-70 млн

Через знищення великого ракетного катера «Івановець» Чорноморського флоту Росії, який перебував на рейді озера Донузлав на заході півострова, у росіян сталась справжня істерика. У соцмережах обговорюють те, що українські БПЛА літають вдень та вночі, ЗСУ нищать їхні кораблі, а «наївні люди сподіваються, що СВО скоро закінчиться». Тож у росіян виникає питання, чи це все ще не так звані «червоні лінії»?

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«Івановець» – великий ракетний катер проєкту 12411 «Блискавка», призначений для знищення бойових надводних кораблів супротивника, десантних і транспортних засобів та суден у морі, пунктах базування, морських угруповань та їх прикриття, а також для прикриття своїх кораблів та суден від надводних та суден повітряних загроз.

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Тактико-технічні характеристики

Швидкість: 41 вузол (найбільша).

Дальність плавання: 400 миль на 36 вузлах, 1600 миль на 14 вузлах, 2400 миль на 12 вузлах.

Екіпаж: 40 осіб.

Розміри

Водотоннажність: 436 т (стандартна), 493 т (повна).

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Довжина: 56,1 м (найбільша).

Ширина: 10,2 м (найбільша).

Вартість

За інформацією Головного управління розвідки України, вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно $60-70 млн.

Нагадаємо, бійці Головного управління розвідки Міноборони у ніч на 1 лютого знищили ракетний катер «Івановець» Чорноморського флоту РФ.

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«Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом – «Івановець» дав крен на корму і затонув», – додають в ГУР.

Раніше повідомлялось, що у ніч проти 26 грудня в порту Феодосії у тимчасово окупованому Криму був атакований корабель, який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану. Це був великий десантний корабель «Новочеркаськ». А 10 січня Сили оборони таврійського напрямку вразили на Дніпрі російський катер.