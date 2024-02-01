У Криму знищено ракетний катер росіян – розвідка (відео)

Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму

Бійці Головного управління розвідки Міноборони у ніч на 1 лютого знищило ракетний катер «Івановець» Чорноморського флоту РФ. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки.

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«У ніч з 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу Group 13 Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер «Івановець» Чорноморського флоту РФ», – йдеться в повідомленні.

Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму.

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«Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом – «Івановець» дав крен на корму і затонув», – додають в ГУР.

Як додають розвідники, вартість втраченого РФ корабля становить орієнтовно $60-70 млн.

«Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала», – зазначили у розвідці.

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Раніше повідомлялося, що сьогодні, 1 лютого, у тимчасово окупованому Криму зранку пролунали вибухи, гучно було в Саках. Нагадаємо, що поблизу міста Саки у селищі Новофедорівка розташований військовий аеродром. Там базується 43 винищувальний авіаційний полк Військово-повітряних сил РФ, що підтримує російські війська на півдні України. Угрупування окупантів має на озброєнні бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30.

Нагадаємо, у Севастополі 31 січня було оголошено повітряну тривогу. Раніше окупаційне керівництво півострова повідомляло про припинення руху на Керченському мосту через загрозу ракетної небезпеки.

Згодом на території тимчасово окупованого Криму знову пролунали вибухи. Очевидці стверджують про роботу протиповітряної оборони. Місцеві мешканці повідомили про потужні вибухи у Севастополі, а також Сакському районі. Зокрема з'явились кадри диму в небі над селище Гвардійське Сімферопольського району. Пізніше вибухи пролунали ще й Щолкіне, яке розташоване на Керченському півострові, а на у Північній частині Севастополя щось почало горіти. Як повідомляли місцеві пабліки, орієнтовано пожежа сталася в районі аеродрому Бельбек.