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Авіація ЗСУ вдарила по 13 базах окупантів – Генштаб

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Авіація ЗСУ вдарила по 13 базах окупантів – Генштаб
Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 7 лютого

Триває 714-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 7 лютого.

Ворожі удари по Україні

Загалом ворог завдав чотири ракетних та 27 авіаційних ударів, здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 15 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 12 ударних БпЛА.

Авіаційних ударів зазнали: Яблунівка Сумської області; Ветеринарне, Охримівка, Мала Вовча, Піщане, Кислівка Харківської області; Олександропіль, Вугледар, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 21 атаку окупантів в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Григорівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 12 атак противника біля населених пунктів Богданівка та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 21 атаку окупантів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще вісім атак поблизу Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 20 атак.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку ворога південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито чотири атаки противника в районі Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують позиції та відбивають штурми окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив дві безуспішні штурмові дії.

Знищення ворожих сил

ЗСУ активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та по двох зенітно-ракетних комплексах противника. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по двох пунктах управління, двох районах зосередження особового складу, двох складах боєприпасів та трьох артилерійських засобах противника.

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Теги: окупанти авіація Генштаб втрати ворог

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