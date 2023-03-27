ООН назвала обшуки в Московській церкві дискримінацією. Україна відреагувала

«Свобода віросповідання не тотожна праву займатися діяльністю, яка підриває національну безпеку»

Україна – демократична держава, в якій ґарантується свобода віросповідання. Водночас свобода не тотожна праву займатися діяльністю, яка підриває національну безпеку. Так відреагували в Міністерстві закордонних справ на заяву, в якій ООН назвала обшуки в церквах Московського патріархату «дискримінацією».

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«У нещодавньому звіті про права людини в Україні Управління Верховного комісара ООН з прав людини зазначило, що обшуки в будівлях УПЦ МП можуть мати «дискримінаційний характер». Закликаємо Управління Верховного комісара ООН з прав людини утримуватися від незбалансованих політичних оцінок, а базувати свої доповіді на фактах», – зазначив речник МЗС Олег Ніколенко.

Як повідомлялося, управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) стурбоване, що обшуки правоохоронців у приміщеннях Української православної церкви Московського патріархату можуть мати дискримінаційний характер.

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Нагадаємо, що патріарх Кирило виправдав дії Путіна в Україні. Він неодноразово заявляв, що РПЦ виступає за війну в Україні, вбивства та терор українців та воєнні злочини армії рашистів, а тепер став на захист ченців та священнослужителів Києво-Печерської лаври, які зобов’язані до 29 березня залишити стіни обителі.

УПЦ МП останній рік наполегливо доводила, що не підпорядкована Москві. Так, ця релігійна організація, яка безпідставно називає себе українською, намагалася не виконувати закон про перейменування. Крім того, численні представники так званої УПЦ МП звинувачувалися в пособництві з російським окупантом та колабораційній діяльності.

До слова, керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Наразі на території Лаври працює комісія з перевірки наявності, умов зберігання та стану збереженості культурних цінностей: Мінкульт уже встановив ряд порушень.