Головна Країна Політика
search button user button menu button

ООН назвала обшуки в Московській церкві дискримінацією. Україна відреагувала

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ООН назвала обшуки в Московській церкві дискримінацією. Україна відреагувала
фото: СБУ

«Свобода віросповідання не тотожна праву займатися діяльністю, яка підриває національну безпеку»

Україна – демократична держава, в якій ґарантується свобода віросповідання. Водночас свобода не тотожна праву займатися діяльністю, яка підриває національну безпеку. Так відреагували в Міністерстві закордонних справ на заяву, в якій ООН назвала обшуки в церквах Московського патріархату «дискримінацією». 

«У нещодавньому звіті про права людини в Україні Управління Верховного комісара ООН з прав людини зазначило, що обшуки в будівлях УПЦ МП можуть мати «дискримінаційний характер». Закликаємо Управління Верховного комісара ООН з прав людини утримуватися від незбалансованих політичних оцінок, а базувати свої доповіді на фактах», – зазначив речник МЗС Олег Ніколенко.

Як повідомлялося, управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) стурбоване, що обшуки правоохоронців у приміщеннях Української православної церкви Московського патріархату можуть мати дискримінаційний характер

Нагадаємо, що патріарх Кирило виправдав дії Путіна в Україні. Він неодноразово заявляв, що РПЦ виступає за війну в Україні, вбивства та терор українців та воєнні злочини армії рашистів, а тепер став на захист ченців та священнослужителів Києво-Печерської лаври, які зобов’язані до 29 березня залишити стіни обителі. 

УПЦ МП останній рік наполегливо доводила, що не підпорядкована Москві. Так, ця релігійна організація, яка безпідставно називає себе українською, намагалася не виконувати закон про перейменування. Крім того, численні представники так званої УПЦ МП звинувачувалися в пособництві з російським окупантом та колабораційній діяльності.

До слова, керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Наразі на території Лаври працює комісія з перевірки наявності, умов зберігання та стану збереженості культурних цінностей: Мінкульт уже встановив ряд порушень.

Читайте також:

Теги: ООН Україна Московська церква в Україні Українська православна церква

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обшуки в церквах Московського патріархату: ООН заявила про «дискримінацію»
Обшуки в церквах Московського патріархату: ООН заявила про «дискримінацію»
Вчора, 23:36
Священники Московської церкви закликали вірян всіма законними засобами захищати Києво-Печерську Лавру
Три дні до виселення з Лаври. Московська церква готує нову провокацію?
Вчора, 14:38
Виселення Московської церкви з українських Лавр: одіозні батюшки влаштували провокацію (відео)
Виселення Московської церкви з українських Лавр: одіозні батюшки влаштували провокацію (відео)
25 березня, 14:20

Політика

ООН назвала обшуки в Московській церкві дискримінацією. Україна відреагувала
ООН назвала обшуки в Московській церкві дискримінацією. Україна відреагувала
Депутати пропонують закон про конфіскацію неефективних земель: деталі
Депутати пропонують закон про конфіскацію неефективних земель: деталі
Ядерна риторика Путіна: МЗС зробило заяву
Ядерна риторика Путіна: МЗС зробило заяву
Угорщина блокуватиме вступ України до Євросоюзу: названо причину
Угорщина блокуватиме вступ України до Євросоюзу: названо причину
Євросоюз наполягає на переговорах Сі Цзіньпіна із Зеленським – Financial Times
Євросоюз наполягає на переговорах Сі Цзіньпіна із Зеленським – Financial Times
Зеленський повідомив, чому затримується анонсований контрнаступ ЗСУ
Зеленський повідомив, чому затримується анонсований контрнаступ ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
ISW вказав, що змусить Путіна розпочати переговори на умовах України
56K
Велике виселення з Лаври: скільки послушників готові перейти в ПЦУ?
26K
Український десантник знищив у одному бою п’ять танків та три БМП
22K
Відео бачило все село. Журналістка розповіла шокуючі деталі про зґвалтування на Закарпатті
18K
Патріарх Кирило зірвав маски і визнав УПЦ МП філією РПЦ
17K
Стали відомі нові деталі смерті російського командира, який організував Іловайський котел

Новини

Сили оборони знищили безпілотник, що корегував роботу ворожої артилерії (відео)
Сьогодні, 12:17
Ворог веде штурмові дії в районах трьох міст – Генштаб
Сьогодні, 06:28
Відео бачило все село. Журналістка розповіла шокуючі деталі про зґвалтування на Закарпатті
Вчора, 17:00
Співавтор закону про деколонізацію спрогнозував, коли вулиці очистяться від російських назв
25 березня, 21:32
Генерал Муженко: У нас є всі можливості розгромити Росію
25 березня, 16:16
Бої за Бахмут: Залужний заявив про стабілізацію ситуації
25 березня, 11:23

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту