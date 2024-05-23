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Ракетний удар по Харкову, збиття російського Су-25. Головне за 23 травня

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Ракетний удар по Харкову, збиття російського Су-25. Головне за 23 травня
фото: glavcom.ua

Внаслідок ракетного обстрілу Харкова сім людей загинуло, 16 отримали поранення

Окупанти завдали близько 15 ударів по Харкову, зенітники 110 ОМБр уразили російський Су-25, Нацбанк анонсував обмеження на карткові перекази. «Главком» склав добірку новин 23 травня, щоб ви були в курсі головних подій:

Удар по Харкову: є загиблі і поранені. Перші фото

Російські окупанти завдали декілька ракетних ударів по Харкову. Під масованим обстрілом перебувала виключно цивільна інфраструктура, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. Ворог поцілив по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням міста. Синєгубов повідомив, що за попередніми даними, внаслідок удару по Харкову сім людей загинули та 16 отримали поранення.

Сили оборони збили російський Су-25

Військові 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили черговий ворожий штурмовик Су-25. Напередодні українські захисники збили російський штурмовик Су-25 на Покровському напрямку. «А вже сьогодні нестримні зенітники 110 ОМБр снайперськи відпрацювали по іще одному Су. Московитам досі не вистачає клепки зрозуміти, що ми не дамо їм можливості засмічувати наш повітряний простір своїм літаючим залізом. Будемо збивати й далі!» – кажуть військові.

Запорізька АЕС на межі блекауту – «Енергоатом»

На Запорізькій атомній електростанції відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750 кВ «Дніпровська», що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС з Об’єднаною енергосистемою України. «Сьогодні, 23 травня 2024 року, о 13:31 відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750 кВ «Дніпровська», що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з Об’єднаною енергосистемою України. Наразі найбільша АЕС Європи зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330 кВ «Запорізька ТЕС – Феросплавна», – йдеться в повідомленні «Енергоатому»..

Як зазначила пресслужба «Енергоатому», у разі відмови цієї лінії на ЗАЕС станеться черговий повний блекаут, що є важким порушенням умов нормальної експлуатації станції й загрожує розвитком аварії.

Нацбанк запровадить обмеження на переказ коштів з картки на картку

Нацбанк України планує запровадити обмеження на переказ коштів з картки на картку 30 операціями на місяць на суму не більш ніж 100 тис. грн. Це стосуватиметься лише вихідних переказів – приймати можна буде необмежену кількість, заявив на зустрічі з журналістами заступник голови НБУ Дмитро Олійник.

За словами Олійника, фінальний варіант обмежень НБУ ухвалить упродовж місяця. Наразі робочий варіант − 30 вихідних переказів на місяць та 100 тис. грн. Обмеження стосуватимуться лише Р2Р-переказів, тобто з картки на картку, вони не торкнуться платежів та інших операцій. Вони не завадять волонтерським зборам, адже вхідні перекази залишаються без обмежень.

Системи Himars та боєприпаси. США готують нову допомогу для України – AP

Сполучені Штати Америки готують пакет військової допомоги для України на майже $300 млн. «У п'ятницю Сполучені Штати оголосять про додаткову військову допомогу Україні на суму $275 млн», ­– пише видання AP.

Зазначається, що це буде четвертий транш військової допомоги Україні відтоді, як наприкінці минулого місяця Конгрес ухвалив законопроєкт про іноземну допомогу Україні. Американські чиновники повідомили журналістам, що в пакет увійдуть високомобільні артилерійські ракетні системи Himars, а також артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.

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Теги: прикордонники окупанти податки військові блекаут Дмитро Олійник Олег Синєгубов Запорізька АЕС Нацбанк карткові перекази ЗСУ

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