Слідчі у справі вбивства Парубія виявили зброю у його парламентському номері: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Слідчі у справі вбивства Парубія виявили зброю у його парламентському номері: деталі
Андрій Парубій орендував номер у готелі «Київ» ще з 2007 року
фото: tsn.ua

Правоохоронці знайшли у готельному номері вбитого депутата автомат, пістолети та боєприпаси

Під час обшуків номера вбитого парламентаря Андрія Парубія у столичному готелі «Київ» правоохоронці знайшли декілька одиниць зброї. Серед них – автомат, пістолети та багато набоїв. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Убивство Парубія. Що засекретило слідство?».

Раніше в одному з інтерв’ю політик зазначив, що орендував номер у готелі «Київ» ще з 2007 року, коли вперше обрався до Ради. 22-поверхова будівля, що поблизу парламенту, належить державному підприємству «Готельний комплекс «Київ» управління справами апарату Верховної Ради. Тут винаймають житло, здебільшого, парламентарі, котрі не мають власної оселі у столиці.

Який саме номер готелю «Київ» ексспікер винаймав в останні роки життя, достеменно невідомо. Разом із тим, точно відомо, що правоохоронці у справі вбивства Парубія прийшли з обшуками до апартаментів №1706. Це відбулося пізно ввечері 30 серпня – у день загибелі колишнього голови Ради.

У коментарі «Главкому» товариш Парубія і колишній нардеп Володимир Вʼязівський описав, як виглядав готельний номер, у якому жив ексспікер. «Це двокімнатний номер з вікнами на вулицю Грушевського і на Києво-Печерську лавру. Здається, на 17 поверсі», - зазначив колишній політик.

Правоохоронці прийшли з обшуками до парламентського готелю у справі вбивства Парубія вже у день злочину
Правоохоронці прийшли з обшуками до парламентського готелю у справі вбивства Парубія вже у день злочину
витяг із судового реєстру, opendatabot.ua

Окрім побутових речей на кшталт мобільних телефонів, особистих записів, слідство виявило у номері ексспікера та народного депутата мініарсенал зброї: автомат Калашникова, два пістолета Стечкіна з набоями до нього, десять корпусів гранати Ф1, корпус гранати РГД5, 11 запалів типу УЗРГМ, ручну димову гранату РДГ-2-Б, 730 набоїв калібру 7,62 мм, один запакований цинк (ящик) з набоями 7,62 мм із написом «700 штук». 9 вересня львівський суд наклав арешт на всі ці речі та зброю з готельного номера.

«Навіть якщо припустити, що це міг бути номер Андрія Парубія, то тут не має нічого сенсаційного. Коли почалося вторгнення, народні депутати, а також пересічні громадяни, які стали на захист Батьківщини, мали змогу отримати від правоохоронців під розписку зброю та боєприпаси. Тобто з обов’язковим поверненням. Очевидно, покійний також скористався цією можливістю», – висловив міркування один із соратників Парубія у розмові з «Главкомом».

Львівський суд наклав арешт на речі та зброю з парламентського готельного номера 1706
Львівський суд наклав арешт на речі та зброю з парламентського готельного номера 1706
витяг із судового реєстру, opendatabot.ua

Як повідомляв «Главком» 10 вересня, правоохоронці знайшли ймовірне знаряддя вбивства ексголови Верховної Ради Андрія Парубія. Видання отримало у своє розпорядження документи слідчих і посилалося на них. Проте вже за кілька годин події почали розвиватися за дивним сценарієм, Львівська обласна прокуратура заявила, що зброю, з якої скоєно вбивство народного депутата України, не було знайдено, пошуки тривають.

Нагадаємо, за даними досудового розслідування, 30 серпня Парубій отримав множинні вогнепальні кульові наскрізні та сліпі поранення грудної клітини з ушкодженням внутрішніх органів, гостру крововтрату, від яких одразу помер на місці злочину.

Як повідомляв «Главком», 2 вересня Галицький районний суд Львова узяв під варту львів’янина Михайла Сцельнікова. Того ж дня Офіс генпрокурора перекваліфікував дії підозрюваного. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

До слова, підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному злочині та попросився на обмін до Росії. Чоловік додав, що це була «його помста українській владі», а шантажу з боку РФ не було.

Слідчі у справі вбивства Парубія виявили зброю у його парламентському номері: деталі
Слідчі у справі вбивства Парубія виявили зброю у його парламентському номері: деталі
Поліція: Вартість «послуги» із незаконного перетину кордону зросла в кілька разів
Поліція: Вартість «послуги» із незаконного перетину кордону зросла в кілька разів
У Черкасах чоловік вдарив військового ТЦК сокирою
У Черкасах чоловік вдарив військового ТЦК сокирою
За Тетяну Крупу внесено 20 млн грн застави
За Тетяну Крупу внесено 20 млн грн застави
Справа Крупи. На ексголову МСЕК надягнено електронний браслет
Справа Крупи. На ексголову МСЕК надягнено електронний браслет
Ексміністр часів Януковича отримав підозру від СБУ
Ексміністр часів Януковича отримав підозру від СБУ

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
