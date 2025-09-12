Слідчі у справі вбивства Парубія виявили зброю у його парламентському номері: деталі

Андрій Парубій орендував номер у готелі «Київ» ще з 2007 року

Правоохоронці знайшли у готельному номері вбитого депутата автомат, пістолети та боєприпаси

Під час обшуків номера вбитого парламентаря Андрія Парубія у столичному готелі «Київ» правоохоронці знайшли декілька одиниць зброї. Серед них – автомат, пістолети та багато набоїв. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Убивство Парубія. Що засекретило слідство?».

Раніше в одному з інтерв’ю політик зазначив, що орендував номер у готелі «Київ» ще з 2007 року, коли вперше обрався до Ради. 22-поверхова будівля, що поблизу парламенту, належить державному підприємству «Готельний комплекс «Київ» управління справами апарату Верховної Ради. Тут винаймають житло, здебільшого, парламентарі, котрі не мають власної оселі у столиці.

Який саме номер готелю «Київ» ексспікер винаймав в останні роки життя, достеменно невідомо. Разом із тим, точно відомо, що правоохоронці у справі вбивства Парубія прийшли з обшуками до апартаментів №1706. Це відбулося пізно ввечері 30 серпня – у день загибелі колишнього голови Ради.

У коментарі «Главкому» товариш Парубія і колишній нардеп Володимир Вʼязівський описав, як виглядав готельний номер, у якому жив ексспікер. «Це двокімнатний номер з вікнами на вулицю Грушевського і на Києво-Печерську лавру. Здається, на 17 поверсі», - зазначив колишній політик.

Правоохоронці прийшли з обшуками до парламентського готелю у справі вбивства Парубія вже у день злочину витяг із судового реєстру, opendatabot.ua

Окрім побутових речей на кшталт мобільних телефонів, особистих записів, слідство виявило у номері ексспікера та народного депутата мініарсенал зброї: автомат Калашникова, два пістолета Стечкіна з набоями до нього, десять корпусів гранати Ф1, корпус гранати РГД5, 11 запалів типу УЗРГМ, ручну димову гранату РДГ-2-Б, 730 набоїв калібру 7,62 мм, один запакований цинк (ящик) з набоями 7,62 мм із написом «700 штук». 9 вересня львівський суд наклав арешт на всі ці речі та зброю з готельного номера.

«Навіть якщо припустити, що це міг бути номер Андрія Парубія, то тут не має нічого сенсаційного. Коли почалося вторгнення, народні депутати, а також пересічні громадяни, які стали на захист Батьківщини, мали змогу отримати від правоохоронців під розписку зброю та боєприпаси. Тобто з обов’язковим поверненням. Очевидно, покійний також скористався цією можливістю», – висловив міркування один із соратників Парубія у розмові з «Главкомом».

Львівський суд наклав арешт на речі та зброю з парламентського готельного номера 1706 витяг із судового реєстру, opendatabot.ua

Як повідомляв «Главком» 10 вересня, правоохоронці знайшли ймовірне знаряддя вбивства ексголови Верховної Ради Андрія Парубія. Видання отримало у своє розпорядження документи слідчих і посилалося на них. Проте вже за кілька годин події почали розвиватися за дивним сценарієм, Львівська обласна прокуратура заявила, що зброю, з якої скоєно вбивство народного депутата України, не було знайдено, пошуки тривають.

Нагадаємо, за даними досудового розслідування, 30 серпня Парубій отримав множинні вогнепальні кульові наскрізні та сліпі поранення грудної клітини з ушкодженням внутрішніх органів, гостру крововтрату, від яких одразу помер на місці злочину.

Як повідомляв «Главком», 2 вересня Галицький районний суд Львова узяв під варту львів’янина Михайла Сцельнікова. Того ж дня Офіс генпрокурора перекваліфікував дії підозрюваного. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

До слова, підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному злочині та попросився на обмін до Росії. Чоловік додав, що це була «його помста українській владі», а шантажу з боку РФ не було.