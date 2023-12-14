«Київстар» заявив, що зв'язок майже відновлено: коли повернуть мобільний інтернет

Зараз компанія завершує роботи на правому березі Дніпра у Києві

Мобільний оператор «Київстар» майже відновив зв'язок після масштабної хакерської атаки і найближчим часом абонентам почнуть повертати мобільний інтернет. Про це повідомив президент компанії Олександр Комаров в ефірі телемарафону.

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«Повністю відновлені послуги фіксованого інтернету для дому. Це приблизно 1 млн домогосподарств по всій Україні. Також майже на 99% відновлені послуги голосового зв'язку. Ми прямо зараз закінчуємо останню географію – це правий берег Дніпра у Києві», – зазначив він.

Комаров додав, що відновити мобільний інтернет за заявленим планом не вдалося. Очікувалося, що відновлювати послугу почнуть вночі 14 грудня.

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Директор «Київстару» висловив сподівання, що сьогодні у другій половині дня почнеться відновлення з західної України, після чого «регіон за регіоном» будуть відновлюватися послуги мобільного інтернету.

Нагадаємо, у вівторок, 12 грудня, вранці стався масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар» – його причиною стала атака хакерів на ядро мережі. Станом на 20:00 12 грудня фахівцям «Київстару» вдалось частково відновити роботу послуг фіксованого зв'язку. У пресслужбі компанії зазначили, що відновлення сервісів може відбуватись поступово.

Відповідальність за атаку на мережу «Київстар» взяли на себе російські хакери з групи «Сонцепек». Як зазначається, команда хакерів проникла в мережу оператора і міцно закріпилася там. У ході атаки було знищено внутрішню мережеву інфраструктуру організації, яка забезпечує зв'язком не лише мільйони абонентів, а й ЗСУ.

До слова, абоненти Vodafone та lifecell можуть зіткнутися з перебоями у роботі мобільних операторів. Про це попередив народний депутат, експерт з кібербезпеки, член оборонного комітету Верховної Ради Олександр Федієнко.