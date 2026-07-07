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Масована атака на Київ 6 липня: зросла кількість загиблих

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Масована атака на Київ 6 липня: зросла кількість загиблих
Рятувальники деблокували з-під завалів тіло
фото: ДСНС Києва

У ніч на 6 липня Росія масовано атакувала Київ балістикою

Кількість загиблих внаслідок російського масованого удару по Києву 6 липня зросла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«У Києві до 19 людей зросла кількість загиблих внаслідок російського удару в ніч на 6 липня: у Дарницькому районі рятувальники деблокували з-під завалів ще одне тіло. Роботи тривають», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 6 липня Росія масовано атакувала Київ балістикою. У столиці внаслідок обстрілу загинули понад 15 людей, десятки дістали поранення. Руйнувань зазнали житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури та транспортна інфраструктура.

На Київщині через ворожий обстріл загинуло вісім людей, ще 48 постраждали. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків ударів і пошук людей під завалами.

Зауважимо, що у Києві 7 липня оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ. Сьогодні в столиці заборонені будь-які розважальні заходи.

Теги: Київ ДСНС війна

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