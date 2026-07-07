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Росія вдарила по Одесі касетною балістикою: є поранені

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росія вдарила по Одесі касетною балістикою: є поранені
Ліквідація наслідків російського удару триває
фото: Одеська МВА

На місці працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби

Російські терористи ввечері 7 липня завдали удару по Одесі, застосувавши балістичну ракету з касетною бойовою частиною.

Внаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура, є поранені. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише «Главком».

За його словами, російська армія «вкотре, цинічно нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права» атакувала цивільний об'єкт. Унаслідок удару загорілася будівля на території одного з виробничих підприємств, також пошкоджено автомобілі.

Спочатку повідомлялося про трьох постраждалих, однак згодом кількість поранених зросла.

За інформацією начальника Одеської МВА Сергія Лисака, станом на 20:13 відомо про п'ятьох госпіталізованих, один із яких перебуває у важкому стані. На місці працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Ліквідація наслідків російського удару триває.

Напередодні російська терористична армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. 

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Теги: Одеса обстріл

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