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Поранені вагітна жінка і діти: РФ вдарила ракетами по Харківщині (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Поранені вагітна жінка і діти: РФ вдарила ракетами по Харківщині (відео)
Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється
фото скріншот відео

Ворог завдав ракетного удару, попередньо ракетою «Іскандер», по смт Ківшарівка Куп'янського району 

Унаслідок ворожої ракетної атаки по Харківщині у смт Ківшарівка Куп'янського району поранень зазнали три літні жінки, постраждала вагітна жінка, діти, багато пошкоджених будинків. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграмі.

«Ворог завдав ракетного удару, попередньо ракетою «Іскандер», по смт Ківшарівка Куп'янського району. Поранення зазнали три літні жінки: 73-х, 85-ти та 90 років. Крім того, постраждала вагітна жінка, підліток 14 років та 10-річна дитина», – поінформував Синєгубов.

За його словами, в селищі пошкоджено будівлю гуртожитку, два приватні будинки та газопровід. 

Крім цього, зазначив начальник ОВА, обстріляне с. Глушківка Куп'янського району. Тут осколкові поранення отримала 60-річна жінка.Синєгубов додав, що всіх постраждалих госпіталізовано, наразі медики надають їм допомогу.

Всі екстрені служби працюють на місці події. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

Нагадаємо, у Києві 29 травня після оголошення повітряної тривоги прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що уламки російських ракет упали у двох районах столиці. Внаслідок атаки окупантів медики госпіталізували одного пораненого.

Теги: Харківщина жінка ракета Олег Синєгубов ворог поранення дитина

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