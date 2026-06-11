На Хмельниччині викрито підпільну мережу гральних закладів

Нелегальні зали у Шепетівці та Славуті працювали в режимі суворої конспірації

Правоохоронці Хмельницької області викрили та успішно припинили діяльність двох нелегальних гральних закладів, які тривалий час таємно функціонували у Шепетівці та Славуті. Підпільний бізнес було ліквідовано під час масштабної спецоперації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Хмельниччини.

Організатори нелегального бізнесу ретельно дбали про анонімність своїх точок і намагалися всіляко уникнути уваги правоохоронних органів. Гральні зали не мали жодних вивісок чи зовнішньої реклами, а вікна приміщень були щільно закриті.

Доступ до гральних залів був суворо обмеженим – всередину могли потрапити лише перевірені клієнти за попереднім дзвінком або рекомендацією. Для контролю потоку відвідувачів та відстеження появи сторонніх осіб організатори встановили по периметру будівель розгалужену систему відеоспостереження.

фото: поліція Хмельниччини

Заходи з викриття незаконної діяльності проводилися слідчими спільно з оперативниками Шепетівського районного управління поліції. Під час проведення санкціонованих обшуків у залах та технологічних приміщеннях правоохоронці виявили беззаперечні речові докази.

У ході оглядів було вилучено та відправлено на експертизу обладнання, яке безпосередньо забезпечувало роботу казино, зокрема монітори та системні блоки, спеціалізовані флеш-накопичувачі, інстальоване програмне забезпечення, призначене для організації азартних ігор та елементи систем відеонагляду та внутрішньої реєстрації.

Спецоперація проходила за процесуального керівництва окружної прокуратури в межах кримінального провадження. Справу відкрито за ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей).

Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів, аби встановити повне коло осіб, причетних до створення підпільної мережі, фінансування бізнесу та отримання незаконних прибутків.

Нагадаємо, у Хмельницькому правоохоронці з'ясовують обставини трагічної події, що сталася напередодні ввечері. У дворі однієї з міських багатоповерхівок було виявлено тіло молодої дівчини без ознак життя. За попередніми даними слідства, вона загинула внаслідок падіння з висоти.