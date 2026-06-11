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На Хмельниччині викрито підпільну мережу гральних закладів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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На Хмельниччині викрито підпільну мережу гральних закладів
Наразі триває досудове розслідування
фото: поліція Хмельниччини

Нелегальні зали у Шепетівці та Славуті працювали в режимі суворої конспірації

Правоохоронці Хмельницької області викрили та успішно припинили діяльність двох нелегальних гральних закладів, які тривалий час таємно функціонували у Шепетівці та Славуті. Підпільний бізнес було ліквідовано під час масштабної спецоперації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Хмельниччини.

Організатори нелегального бізнесу ретельно дбали про анонімність своїх точок і намагалися всіляко уникнути уваги правоохоронних органів. Гральні зали не мали жодних вивісок чи зовнішньої реклами, а вікна приміщень були щільно закриті.

Доступ до гральних залів був суворо обмеженим – всередину могли потрапити лише перевірені клієнти за попереднім дзвінком або рекомендацією. Для контролю потоку відвідувачів та відстеження появи сторонніх осіб організатори встановили по периметру будівель розгалужену систему відеоспостереження.

На Хмельниччині викрито підпільну мережу гральних закладів фото 1
фото: поліція Хмельниччини

Заходи з викриття незаконної діяльності проводилися слідчими спільно з оперативниками Шепетівського районного управління поліції. Під час проведення санкціонованих обшуків у залах та технологічних приміщеннях правоохоронці виявили беззаперечні речові докази.

У ході оглядів було вилучено та відправлено на експертизу обладнання, яке безпосередньо забезпечувало роботу казино, зокрема монітори та системні блоки, спеціалізовані флеш-накопичувачі, інстальоване програмне забезпечення, призначене для організації азартних ігор та елементи систем відеонагляду та внутрішньої реєстрації.

Спецоперація проходила за процесуального керівництва окружної прокуратури в межах кримінального провадження. Справу відкрито за ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей).

Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів, аби встановити повне коло осіб, причетних до створення підпільної мережі, фінансування бізнесу та отримання незаконних прибутків.

Нагадаємо, у Хмельницькому правоохоронці з'ясовують обставини трагічної події, що сталася напередодні ввечері. У дворі однієї з міських багатоповерхівок було виявлено тіло молодої дівчини без ознак життя. За попередніми даними слідства, вона загинула внаслідок падіння з висоти. 

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Теги: Хмельниччина поліція азартні ігри

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