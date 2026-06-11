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Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2026 року
В Україні триває 1569-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Слов’янському напрямку противник штурмував 14 разів

За минулу добу зафіксовано 251 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

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Новини війни

Упродовж минулої доби противник завдав 100 авіаційних ударів, скинувши 292 керованих авіаційних бомби. Крім того, застосував 9293 дрони-камікадзе та здійснив 3248 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 38 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Товстодубове, Бачівськ, Червоний Пахар Сумської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація Сил оборони уразила дві артилерійські системи, три пункти управління безпілотними літальними апаратами, чотири пункти управління та п’ять районів зосередження живої сили противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2026 року фото 1

Минулої доби відбулося одне бойове зіткнення, агресор завдав три авіаудари із застосуванням семи керованих авіаційних бомб та здійснив 90 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2026 року фото 2

Противник чотири рази атакував позиції наших підрозділів в районі Стариці та в бік Охрімівки, Кіндрашівки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2026 року фото 3

Українські оборонці зупинили дві спроби ворога просунутися вперед в напрямку населеного пункту Куп’янськ Вузловий.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2026 року фото 4

Ворог 16 разів намагався вклинитися в нашу оборону біля населених пунктів Новоселівка, Дробишеве, Ямпіль та в бік Лиману та Озерного.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2026 року фото 5

Противник штурмував 14 разів поблизу Закітного, Різниківки та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2026 року фото 6

Ворог здійснив одну спробу витіснити наших захисників із займаних позицій у районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2026 року фото 7

Окупанти здійснили 14 атак поблизу Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки та в бік Костянтинівки, Миколайпілля, Вільного, Білицького.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2026 року фото 8

Українські захисники зупинили 55 штурмових дій агресора у районах Родинського, Никанорівки, Іванівки, Гришиного, Василівки, Котлиного, Удачного та в напрямку Вільного, Ганнівки, Білицького, Олександрівки, Шевченко, Новоолександрівки, Новогришиного, Сергіївки, Новопідгороднього, Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2026 року фото 9

Противник атакував чотири рази, поблизу Зеленого Гаю, Тернового та в бік населеного пункту Андріївка-Клевцове.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2026 року фото 10

Окупанти здійснили 29 атак: в районах Рибного, Прилук, Залізничного, Чарівного та в бік Добропілля, Воздвижівки, Верхньої Терси, Гіркого, Новоселівки, Гуляйпільського.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2026 року фото 11

Українські захисники зупинили шість спроб противника просунутися вперед в районах Степногірська, Щербаків та в бік Нової Токмачки, Чарівного.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2026 року фото 12

Противник здійснив одну марну спробу прорвати українську оборону в районі о. Білогрудого.

Нагадаємо, триває 1569-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: фронт Генштаб війна

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