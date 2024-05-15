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Посвідчення зберегло життя прикордоннику у Вовчанську

Надія Карбунар
glavcom.ua
Посвідчення зберегло життя прикордоннику у Вовчанську
Посвідчення військовослужбовця затримало кулю
фото: Державна прикордонна служба України/ Facebook

Боєць на псевдо «Тихон» отримав численні поранення у ближньому бою з ворогом

Прикордонник уцілів після ближнього бою у Вовчанську завдяки посвідченню. Про це повідомляє Державна прикордонна служба

«На північній околиці міста боєць ДПСУ на псевдо «Тихон» отримав численні поранення у ближньому бою з ворогом. Декілька куль пройшли наскрізь, переламавши кістки обох ніг, а одну, яка могла стати фатальною, затримало посвідчення військовослужбовця», – ідеться у повідомленні.

Куля, яка застрягла в посвідченні
Куля, яка застрягла в посвідченні
фото: Державна прикордонна служба України/Facebook

Побратимам вдалося швидко його евакуювати пораненого, і наразі його життю нічого не загрожує.

Документ спинив смертельну кулю
Документ спинив смертельну кулю
фото: Державна прикордонна служба України/Facebook

Раніше прикордонники показали, як знищують російських окупантів з мінометів на Вовчанському напрямку в Харківській області.

Нагадаємо, на Харківському напрямку діє нещодавно сформоване Північне угруповання військ Росії. Саме воно взяло під контроль кілька сіл області. Прикордонне місто Вовчанськ майже напевно є безпосередньою метою Росії і наразі є предметом битви між російськими та українськими силами.

Як повідомлялося, командир підрозділу розвідки Збройних Сил України Денис Ярославський заявив, що головною причиною прориву російських військ на Харківщині є відсутність фортифікацій. Він розповів, що росіяни вільно увійшов у сіру зону, по всій лінії кордону, яка не повинна була бути сірою. Ярославський наголосив, що за 2 роки на українському кордоні повинні були стояти бетонні укріплення, а не було навіть мін.

Додамо, голова Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що атаки в Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого очікується, що російські війська зроблять сильний поштовх у напрямку Сум.

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Теги: прикордонники окупанти місто Кирило Буданов поранення росіяни

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