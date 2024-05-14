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Харківщину атакувало нове угруповання армії окупантів – британська розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Харківщину атакувало нове угруповання армії окупантів – британська розвідка
Прикордонне місто Вовчанськє предметом битви між російськими та українськими силами
фото: glavcom.ua

Росія майже напевно намагається відвернути українські ресурси від інших частин лінії фронту та поставити під загрозу Харків

На Харківському напрямку діє нещодавно сформоване Північне угруповання військ Росії. Саме воно взяло під контроль кілька сіл області. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, прикордонне місто Вовчанськ майже напевно є безпосередньою метою Росії і наразі є предметом битви між російськими та українськими силами.

За даними британської розвідки, відкриваючи додатковий напрямок фронту, Росія майже напевно намагається відвернути українські ресурси від інших частин лінії фронту та поставити під загрозу Харків, друге за величиною місто України.

«Малоймовірно, що Росія накопичила достатню бойову міць, щоб взяти місто, не відволікаючи до цього району додаткові сили», – зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, минулого тижня російські війська почали наступ на півночі Харківської області та зайняли кілька населених пунктів. Наразі бої йдуть у районі північних околиць міста Вовчанськ.

Нагадаємо, голова Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що атаки в Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого очікується, що російські війська зроблять сильний поштовх у напрямку Сум.

Також командир підрозділу розвідки Збройних Сил України Денис Ярославський заявив, що головною причиною прориву російських військ на Харківщині є відсутність фортифікацій.

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Теги: Харків росія наступ британська розвідка

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