В Україні оголошено повітряну тривогу
Жителям «почервонілих» регіонів слід негайно перейти в укриття
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про ракетну небезпеку в низці областей.
У Сумській, Полтавській, Чернігівській та Київській областях ракетна небезпека.
Повітряну тривогу оголошено також і в Києві.
Станом на 4:05 карта тривог має такий вигляд:
«Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!» – повідомили в КМДА
Тривогу оголосили й на Кіровоградщині.
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