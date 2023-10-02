В Україні оголошено повітряну тривогу

Жителям «почервонілих» регіонів слід негайно перейти в укриття

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про ракетну небезпеку в низці областей.

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У Сумській, Полтавській, Чернігівській та Київській областях ракетна небезпека.

Повітряну тривогу оголошено також і в Києві.

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Станом на 4:05 карта тривог має такий вигляд:

«Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!» – повідомили в КМДА

Тривогу оголосили й на Кіровоградщині.