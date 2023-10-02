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В Україні оголошено повітряну тривогу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
В Україні оголошено повітряну тривогу
фото: glavcom.ua

Жителям «почервонілих» регіонів слід негайно перейти в укриття

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про ракетну небезпеку в низці областей. 

У Сумській, Полтавській, Чернігівській та Київській областях ракетна небезпека.

Повітряну тривогу оголошено також і в Києві.

Станом на 4:05 карта тривог має такий вигляд: 

В Україні оголошено повітряну тривогу фото 1

«Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!» – повідомили в КМДА

Тривогу оголосили й на Кіровоградщині. 

Теги: укриття небезпека тривога

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