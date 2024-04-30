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Удар по Одесі: ЗСУ припустили, чим атакували окупанти

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Удар по Одесі: ЗСУ припустили, чим атакували окупанти
Увечері 29 квітня російські окупанти вдарили ракетою по Одесі. 
фото соцмережі

Попередньо окупанти били ракетою «Іскандер», начиненою касетами

В Одесі тривають експертні заходи з точного встановлення типу ракети, якою російські окупанти вдарили по місту 29 квітня. Попередньо окупанти били ракетою «Іскандер», начиненою касетами. Про це заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Плетенчук зазначив, що за вчорашній день у смузі відповідальності Сил оборони півдня зафіксовано шестеро загиблих серед цивільних.

«Насправді, ще уточнюються усі подробиці. Це попередньо «Іскандер» і попередньо – касета. Але, допоки не будуть проведені усі відповідні експертні заходи, стверджувати на 100% я не буду. Проте, судячи з отворів на стінах – він мав вражаючий елемент, такий як шрапнель, і підрив був повітряний. Тобто, цей боєприпас призначений саме для знищення живої сили противника, проте, як ви бачите, для росіян живою силою є цивільні мешканці міста Одеса, які гуляють «по трасі здоров'я». Так вона у нас називається», – повідомив Плетенчук.

Нагадаємо, ввечері 29 квітня російські окупанти вдарили ракетою по Одесі. Внаслідок атаки РФ є поранені та пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Станом на 21:00 кількість жертв російського удару по Одесі зросла до чотирьох осіб. Загинули три жінки й один чоловік. За уточненою інформацією постраждало 28 людей. Серед яких двоє дітей (16 та п'яти років) і одна вагітна жінка. Четверо поранених у важкому стані.

Внаслідок російського обстрілу горів Палац студентів Одеської юридичної академії також відомий в як «Замок Гаррі Поттера». Також росіяни поранили екснардепа Сергія Ківалова.

Згодом стало відомо, що унаслідок ракетного удару по набережній Одеси 29 квітня загинуло вже  п'ятеро людей. У лікарні помер чоловік 1960 року народження

Теги: Одеса ракета

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