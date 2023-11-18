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Кількість знищених окупантів у листопаді може побити рекорд

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Кількість знищених окупантів у листопаді може побити рекорд
Окупанти перегруповуються на низці напрямків
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У листопаді може збільшитися кількість знищених окупантів

Показник знищених окупантів за листопад 2023 року може стати рекордним. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. 

За його словами, станом на 18 листопада, спостерігається дисбаланс між втратами у живій силі та техніці російських окупаційних військ. 

«Насамперед це зумовлено перегрупуванням механізованої компоненти на низці напрямків, а на найзапеклішому – Авдіївському, накопиченням перед черговою хвилею наступу. Саме тому, щоб не зменшувати ритм тиску, нещадно в полі женуть людський ресурс», – пояснив Коваленко.

Він прогнозує, що показник знищених окупантів у листопаді може виявитися вкрай високим, якщо не рекордним.

Нагадаємо, Збройні сили України стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. За добу втрати ворога на Таврійському напрямку склали 456 осіб.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти готуються до третьої хвилі наступу на Авдіївку, щоб оточити місто.

Триває 633-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 64 бойових зіткнення. Ворог завдав 5 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Теги: окупанти війна втрати

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