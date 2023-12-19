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ЗСУ назвали нову ціль окупантів на Харківщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ назвали нову ціль окупантів на Харківщині
У районі цього населеного пункту тривають важкі бої
фото ілюстративне

У штурми в районі Синьківки росіяни кидають «вагнерівців», а також бійців зі «Шторм-Z»

Наразі російські загарбники ведуть активну боротьбу за Синьківку Харківської області, вони хочуть захопити її до Нового року. В районі цього населеного пункту тривають важкі бої. Про це заявив командир підрозділу ЗСУ з Куп'янського напрямку Денис Ярославський в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Уже кілька разів була інформація від російських воєначальників, яка не відповідає дійсності, що росіяни взяли Синьківку. Але наші хлопці стоять там і не віддають жодного дома. Синьківка – це невеликий населений пункт, але він стратегічний», – наголосив військовий.

Ярославський зазначив, що у штурми в районі Синьківки росіяни кидають «вагнерівців», а також бійців зі «Шторм-Z».

«Їхні методи введення бою нам вже давно знайомі. Вони просувають вперед штурмові групи, а за ними створюють ешелоновану оборону. Для того щоб було куди відкотитися та підвозити БК», – констатував командир.

Триває 664-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 105 бойових зіткнень. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. 

Протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони знищено керовану ракету Х-59. Підрозділи ракетних військ уразили два райони дистанційного мінування та артилерійський засіб противника.

Теги: Харківщина війна

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