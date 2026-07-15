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Росія залишила ключові військові об’єкти в Арктиці без захисту ППО

Ілля Рябінін
glavcom.ua
Ілля Рябінін
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Росія залишила ключові військові об’єкти в Арктиці без захисту ППО
На об'єктах ремонтуються російські підводні човни
фото з відкритих джерел

Батареї ЗРК С-300/400 перекинули в інші регіони

Росія позбавила протиповітряного прикриття військово-морських баз на Крайній Півночі, де зокрема ремонтуються підводні човни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Радіо Свобода».

Як встановив аналіз супутникових знімків, зенітно-ракетні комплекси С-300 та С-400 «Тріумф» було виведено з кількох стратегічних об'єктів в Арктиці, зокрема з авіабази «Рогачово» на острові Нова Земля. 6 липня більшу частину систем вивезли.

Супутникові знімки військової інфраструктури РФ
Супутникові знімки військової інфраструктури РФ
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На базі Північного флоту РФ у Северодвинську, де будуються та ремонтуються атомні підводні човни, вивезли 20 комплексів. Підрахунки встановили, що військова інфраструктура Росії на Крайній Півночі була позбавлена 60% систем ППО.

 

Супутникові знімки військової інфраструктури РФ
Супутникові знімки військової інфраструктури РФ
Google Earth

Зазначається, що частина перекинутих комплексів могли розмістити у Москві та на об'єктах, які атакують далекобійні українські БПЛА. За даними Радіо Свобода, з 2023 року навколо Москви розгорнули понад 100 систем ППО.

Супутникові знімки бази ВМФ у Северодвинську
Супутникові знімки бази ВМФ у Северодвинську
Google Earth

Торік неподалік від міста додатково встановили  вежі з зенітними ракетно-гарматними комплексами «Панцир». Розміщення «Тріумфів» фіксували у Москворецькому парку , поряд зі стадіоном «Медик» на вулиці Павлова та поблизу Інноваційного науково-технологічного центру МДУ, який займається фондом «Іннопрактика» молодшої доньки Володимира Путіна Катерини Тихонової.

До валдайської резиденції глави Кремля також перекидаються комплекси ППО, де до березня 2026 року збудували 27 веж для встановлення «Панцирів». Додатково повідомляється, що на супутникових знімках зафіксовано розміщення комплексів С-400 біля Саратовського НПЗ, який торік  неодноразово атакували дрони. 

Нагадаємо, раніше Туреччина домовилася про продаж раніше закуплених російських ЗРК С-400 «Тріумф» одній із країн Перської затоки. Цей крок має стати ключовою умовою для скасування американських санкцій та відновлення повноцінного оборонного співробітництва між Анкарою і Вашингтоном.

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Теги: дрон флот РФ системи ППО росія Арктика

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