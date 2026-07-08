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ЗМІ озвучили позицію ФІФА та УЄФА щодо повернення Росії на міжнародні турніри

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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ЗМІ озвучили позицію ФІФА та УЄФА щодо повернення Росії на міжнародні турніри
ФІФА та УЄФА не планують повертати Росію на міжнародні турніри після рішення МОК

ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) не планують негайно повертати російські команди на міжнародні турніри під егідою організацій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Зазначається, що ФІФА та УЄФА не поспішають знімати санкції з Росії, оскільки розуміють, що команди з багатьох країн можуть бойкотувати матчі проти росіян.

ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою через війну РФ проти України.

Збірна Росії не змогла взяти участь у плейоф за право зіграти на Чемпіонаті світу 2022, пропустила Чемпіонат Європи 2024, Чемпіонат світу 2026 та кілька розіграшів Ліги націй.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

«Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рішення було прийнято після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України. Крім того, ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на цих територіях. Виконком МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це за необхідне», – йдеться у повідомленні МОК.

Зазначається, що МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час.

Теги: ФІФА НОВИНИ ФУТБОЛУ УЄФА росія

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