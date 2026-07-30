США не змогли позбутися залежності від російського урану – Bloomberg

Залежність США від російського урану виявилася більшою, ніж десять років тому

Попри майбутню заборону на імпорт російського урану, Москва торік забезпечила понад чверть послуг зі збагачення палива для американських АЕС

Атомна енергетика США досі суттєво залежить від російського збагаченого урану, хоча Вашингтон уже ухвалив рішення про поступову відмову від його імпорту. Торік Росія забезпечила понад чверть послуг зі збагачення урану для американських атомних електростанцій, що ускладнює виконання заборони, яка має повністю набути чинності у 2028 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Залежність від російського збагаченого урану

За даними останнього звіту Адміністрації енергетичної інформації США, опублікованого 29 липня, у 2025 році оператори американських реакторів придбали у Росії близько 3,28 млн одиниць сепараційної роботи (SWU) зі збагачення урану. Це становило майже 26% від загального обсягу закупівель. Для порівняння, десять років тому цей показник був на рівні 17%.

У Bloomberg зазначають, що така залежність набуває особливого значення на тлі планів США активно розвивати атомну енергетику. Зростання споживання електроенергії центрами обробки даних, електрифікація економіки, продовження строку експлуатації чинних реакторів та розробка малих модульних реакторів потребують стабільних поставок ядерного палива.

Попри курс на скорочення імпорту з Росії, американська галузь поки що значною мірою залежить від іноземних постачальників. Минулого року 77% послуг зі збагачення урану для операторів АЕС забезпечували закордонні компанії, а найбільшим окремим постачальником залишалася саме Росія.

Спроби замістити російські поставки

Закон, ухвалений у США у 2024 році, передбачає заборону імпорту російського урану. Водночас Міністерство енергетики може тимчасово дозволяти такі поставки, якщо альтернативних джерел недостатньо або імпорт відповідає національним інтересам. Такі винятки діятимуть не довше ніж до січня 2028 року.

Видання зазначає, що ця схема робить американські енергетичні компанії вразливими, адже поставки залежать не лише від рішень Вашингтона, а й від російських експортних ліцензій. Будь-яке подальше загострення відносин між двома країнами може вплинути на роботу цього механізму.

Хоча США та їхні союзники вже реалізують проєкти зі збільшення власних потужностей зі збагачення урану, повністю замінити російські поставки найближчим часом не вдасться. Компанія Urenco USA планує наростити виробництво до початку 2027 року, тоді як масштабніші проєкти Centrus Energy та Orano очікуються лише після 2029 року. Саме цей часовий розрив, за оцінкою Bloomberg, залишається головною проблемою для американської атомної галузі.

Нагадаємо, що Європейський Союз більше не розглядає можливість повернення до імпорту російського природного газу. У Єврокомісії наголосили, що відповідний курс уже закріплений законодавчо, а наступним етапом енергетичної політики стане підготовка нових обмежень щодо російської нафти.