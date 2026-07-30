Головна Світ Соціум
search button user button menu button

США не змогли позбутися залежності від російського урану – Bloomberg

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
США не змогли позбутися залежності від російського урану – Bloomberg
Залежність США від російського урану виявилася більшою, ніж десять років тому
фото: росЗМІ

Попри майбутню заборону на імпорт російського урану, Москва торік забезпечила понад чверть послуг зі збагачення палива для американських АЕС

Атомна енергетика США досі суттєво залежить від російського збагаченого урану, хоча Вашингтон уже ухвалив рішення про поступову відмову від його імпорту. Торік Росія забезпечила понад чверть послуг зі збагачення урану для американських атомних електростанцій, що ускладнює виконання заборони, яка має повністю набути чинності у 2028 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Залежність від російського збагаченого урану

За даними останнього звіту Адміністрації енергетичної інформації США, опублікованого 29 липня, у 2025 році оператори американських реакторів придбали у Росії близько 3,28 млн одиниць сепараційної роботи (SWU) зі збагачення урану. Це становило майже 26% від загального обсягу закупівель. Для порівняння, десять років тому цей показник був на рівні 17%.

У Bloomberg зазначають, що така залежність набуває особливого значення на тлі планів США активно розвивати атомну енергетику. Зростання споживання електроенергії центрами обробки даних, електрифікація економіки, продовження строку експлуатації чинних реакторів та розробка малих модульних реакторів потребують стабільних поставок ядерного палива.

Попри курс на скорочення імпорту з Росії, американська галузь поки що значною мірою залежить від іноземних постачальників. Минулого року 77% послуг зі збагачення урану для операторів АЕС забезпечували закордонні компанії, а найбільшим окремим постачальником залишалася саме Росія.

Спроби замістити російські поставки

Закон, ухвалений у США у 2024 році, передбачає заборону імпорту російського урану. Водночас Міністерство енергетики може тимчасово дозволяти такі поставки, якщо альтернативних джерел недостатньо або імпорт відповідає національним інтересам. Такі винятки діятимуть не довше ніж до січня 2028 року.

Видання зазначає, що ця схема робить американські енергетичні компанії вразливими, адже поставки залежать не лише від рішень Вашингтона, а й від російських експортних ліцензій. Будь-яке подальше загострення відносин між двома країнами може вплинути на роботу цього механізму.

Хоча США та їхні союзники вже реалізують проєкти зі збільшення власних потужностей зі збагачення урану, повністю замінити російські поставки найближчим часом не вдасться. Компанія Urenco USA планує наростити виробництво до початку 2027 року, тоді як масштабніші проєкти Centrus Energy та Orano очікуються лише після 2029 року. Саме цей часовий розрив, за оцінкою Bloomberg, залишається головною проблемою для американської атомної галузі.

Нагадаємо, що Європейський Союз більше не розглядає можливість повернення до імпорту російського природного газу. У Єврокомісії наголосили, що відповідний курс уже закріплений законодавчо, а наступним етапом енергетичної політики стане підготовка нових обмежень щодо російської нафти. 

Читайте також:

Теги: росія атомна енергетика АЕС США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Історично Росія сама була одним із найбільших у світі експортерів дизелю – за кордон вивозили близько 40–50% виробленого палива
Росія запровадила імпорт дизелю, щоб врятувати жнива
17 липня, 23:29
Памела Андерсон показала свій врожай цибулі
Цибуля, гарбузи та соняшники. Памела Андерсон похвалилася урожаєм у своєму саду (відео)
17 липня, 13:36
У Росії силовики затримали опозиціонера Бориса Надєждіна
Розправа за правду? В РФ силовики затримали головного конкурента Путіна
14 липня, 03:58
Ця вимога викликала обурення в місцевих пабліках
Дефіцит бензину змусив Росію відправити вчителів на заправки
12 липня, 08:44
Путін продемонстрував дивну поведінку під час засідання
Путін малював «каракулі», слухаючи доповідь про бензиновий колапс (відео)
10 липня, 12:01
Об'єкт розташований за 1500 кілометрів від державного кордону України
СБУ уразила нафтоперекачувальну станцію у Башкортостані
8 липня, 13:36
США підтвердили готовність укласти угоду з Іраном
США зробили неочікувану заяву після масштабних ударів по Ірану
8 липня, 07:31
Червень 2026 року став одним із найінтенсивніших місяців далекобійних ударів по нафтовій інфраструктурі Росії
«40 днів бомбардувань Росії – мало». Російський економіст закликав Зеленського не зупинятися
4 липня, 13:37
Росія одночасно атакувала кілька районів Харкова
Росія завдала масованого удару КАБами по Харкову
1 липня, 17:09

Соціум

Поліція Польщі висунула звинувачення чоловіку, який закликав до вбивства Зеленського
Поліція Польщі висунула звинувачення чоловіку, який закликав до вбивства Зеленського
США не змогли позбутися залежності від російського урану – Bloomberg
США не змогли позбутися залежності від російського урану – Bloomberg
Росія внесла Павла Дурова до переліку терористів і екстремістів
Росія внесла Павла Дурова до переліку терористів і екстремістів
Сили оборони знищили базу російських катерів і майданчик запуску «Шахедів»
Сили оборони знищили базу російських катерів і майданчик запуску «Шахедів»
Заарештовано заступницю голови управління безпілотних систем Мінпромторгу РФ
Заарештовано заступницю голови управління безпілотних систем Мінпромторгу РФ
Напади на українців у Польщі: створено спецгрупи прокурорів
Напади на українців у Польщі: створено спецгрупи прокурорів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 липня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 липня 2026
144K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
137K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
«Бандероль» пішла в серію: ГУР показав іноземні компоненти
Вчора, 23:24
ФСБ оголосила Павла Дурова у міжнародний розшук
Вчора, 09:35
29 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку
28 липня, 13:18
Monobank дозволив блокувати людей, які надсилають небажані перекази
28 липня, 12:35

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua