Пожежники загасили пожежу у Балаклії
- Сьогодні, 09:22
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Пожежа була ліквідована 8 травня
Пожежники загасили пожежу у місті Балаклія Харківської області на технічній території військового арсеналу Міністерства оборони, , де 3 травня відбулася детонація боєприпасів. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.
За її даними, пожежа була ліквідована 8 травня о 17 годині.
Раніше стало відомо, що арсенал у Балаклії взяли під посилене патрулювання.
Нагадаємо, 3 травня вдень у Балаклії на Харківщині знову почали вибухати боєприпаси, а місцеве населення евакуюють.
3 травня на місце пожежі на колишній технічній території 65 арсеналу у Балаклії Харківської області було додатково направлено ще два пожежні танки, за допомогою вертольота здійснюється повітряна розвідка.
Ввечері 3 травня пожежа у Балаклії біля арсеналу зброї охопила 35 га. Було залучено авіацію ДСНС, яка приступила до гасіння пожежі.
Раніше Генштаб пояснив, що сталося на базі з боєприпасами у Балаклії.
Авіацією ДСНС 5 травня здійснено 19 скидів води (з початку робіт 42 скиди).
До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації всього залучено 82 чоловіки та 15 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС 4 чоловіки особового складу, 1 одиниця техніки та 1 вертоліт МІ-8 з водозливним пристроєм.