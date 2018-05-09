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    Події в Україні

    Пожежники загасили пожежу у Балаклії

    Пожежа була ліквідована 8 травня
    Пожежники загасили пожежу у місті Балаклія Харківської області на технічній території військового арсеналу Міністерства оборони, , де 3 травня відбулася детонація боєприпасів. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій. За її даними, пожежа була ліквідована 8 травня о 17 годині. Раніше стало відомо, що арсенал у Балаклії взяли під
    • Сьогодні, 09:22
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    Арсенал у Балаклії
    Арсенал у Балаклії

    Пожежа була ліквідована 8 травня

    Пожежники загасили пожежу у місті Балаклія Харківської області на технічній території військового арсеналу Міністерства оборони, , де 3 травня відбулася детонація боєприпасів. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    За її даними, пожежа була ліквідована 8 травня о 17 годині.

    Раніше стало відомо, що арсенал у Балаклії взяли під посилене патрулювання.

    Нагадаємо, 3 травня вдень у Балаклії на Харківщині знову почали вибухати боєприпаси, а місцеве населення евакуюють.

    3 травня на місце пожежі на колишній технічній території 65 арсеналу у Балаклії Харківської області було додатково направлено ще два пожежні танки, за допомогою вертольота здійснюється повітряна розвідка.

    Ввечері 3 травня пожежа у Балаклії біля арсеналу зброї охопила 35 га. Було залучено авіацію ДСНС, яка приступила до гасіння пожежі.

    Раніше Генштаб пояснив, що сталося на базі з боєприпасами у Балаклії.

    Авіацією ДСНС 5 травня здійснено 19 скидів води (з початку робіт 42 скиди).

    До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації всього залучено 82 чоловіки та 15 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС 4 чоловіки особового складу, 1 одиниця техніки та 1 вертоліт МІ-8 з водозливним пристроєм.

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