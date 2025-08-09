Головна Країна Події в Україні
Президент присвоїв трьом воїнам звання Герой України

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Президент присвоїв трьом воїнам звання Герой України
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Звання Герой України отримали майор та два старші лейтенанти, один з них посмертно

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» трьом військовим. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Так, звання Героя отримав майор Черниш Микола Анатолійович.

Президент присвоїв трьом воїнам звання Герой України фото 1
скриншот: president.gov.ua

Також звання Героя отримав старший лейтенант Ткалич Денис Олександрович.

Президент присвоїв трьом воїнам звання Герой України фото 2
скриншот: president.gov.ua

Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України Либенському Сергію Володимировичу – старшому лейтенанту (посмертно).

Президент присвоїв трьом воїнам звання Герой України фото 3
скриншот: president.gov.ua

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» майору Денису Юдіну. Як інформує «Главком», про це йдеться в указі президента №568/2025.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Юдіну Денису Руслановичу – майору», – сказано у тексті документа.

Відомо, що Денис Юдін – пілот. Його бойові вильоти – це удари по стратегічним цілям противника: командні пункти, броньована техніка, склади боєприпасів, скупчення окупантів. Має 294 перемоги у небі.

Теги: Герой України Володимир Зеленський

