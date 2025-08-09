Президент присвоїв трьом воїнам звання Герой України

Звання Герой України отримали майор та два старші лейтенанти, один з них посмертно

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» трьом військовим. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Так, звання Героя отримав майор Черниш Микола Анатолійович.

Також звання Героя отримав старший лейтенант Ткалич Денис Олександрович.

Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України Либенському Сергію Володимировичу – старшому лейтенанту (посмертно).

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» майору Денису Юдіну. Як інформує «Главком», про це йдеться в указі президента №568/2025.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Юдіну Денису Руслановичу – майору», – сказано у тексті документа.

Відомо, що Денис Юдін – пілот. Його бойові вильоти – це удари по стратегічним цілям противника: командні пункти, броньована техніка, склади боєприпасів, скупчення окупантів. Має 294 перемоги у небі.