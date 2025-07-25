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Росія втретє за вечір вдарила по Харкову: прокуратура повідомила наслідки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росія втретє за вечір вдарила по Харкову: прокуратура повідомила наслідки
Пошкоджений автомобіль після обстрілу
фото: Харківська обласна прокуратура

За попередніми даними, постраждалих немає

Російські терористи втретє за вечір 25 липня вдарили по центральній частині міста Харків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеву владу та прокуратуру.

Окупація армія Росії завдала декілька ударів дронами по Харкову. Спершу мер міста Ігор Терехов повідомив, що зафіксовано «прильот» БпЛА типу «черніка» по центральній частині Харкова у Київському районі.

Згодом він повідомив, що дрон влучив поблизу житлових будинків та медзакладу. Внаслідок цього удару пошкоджено багатоквартирний будинок.

Пізніше Терехов повідомив, що зафіксовано ще одне влучання у центрі міста, неподалік від першого «прильоту».

Як повідомили в прокуратурі, внаслідок ударів пошкоджено автомобіль, вибито вікна у житлових будинках та інших будівлях. Постраждалих немає. За попередніми даними, ворог застосував БпЛА типу «Черніка».

Вже близько 22:35 стало відомо, що ворожий бпла типу «черніка» вибухнув у повітрі над центром міста. Повідомляється, що обійшлось без наслідків на землі та постраждалих.

Нагадаємо, сьогодні, 25 липня, російська терористична армія вдарила КАБом по Індустріальному районі Харкова. Внаслідок чого є загиблий та постраждалі.

За словами мера Харкова, кількість постраждалих наразі збільшилася до 7 людей.

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Теги: Харків обстріл

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