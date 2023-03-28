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Начальник донецької поліції розповів про «дітей-мауглі» на лінії фронту

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Начальник донецької поліції розповів про «дітей-мауглі» на лінії фронту
фото: Гречка

«У Бахмуті люди сиділи до останнього зі стереотипами, думали, щось у них там вирішиться»

У людей, які живуть під постійною загрозою загинути від шаленого обстрілу, але відмовляються евакуюватися, є старі стереотипи, вони живуть ще радянськими часами. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів начальник головного управління Національної поліції в Донецькій області Руслан Осипенко.

«Пам’ятаю, коли почалась евакуація з прифронтової Великої Новосілки, то виявилось, що місцеві мешканці нечасто взагалі кудись їздили. Вони живуть у цьому селищі на двох локаціях – ми про них знаємо, але з метою безпеки не вказуємо, де саме. Там є вода, світло, генератори. У денний час вони повертаються до своїх господарств, на ніч – у підвал», – розповідає Осипенко.

Ще на початку зими поліцейські почали їх переконувати, що немає освітлення, опалення, нормальної логістики з постачання медикаментів і навіть без врахування бойових дій вони ризикують захворіти та померти. Лише після цього люди прислухались і потихеньку почали виїжджати.

«У Бахмуті – те саме: люди сиділи до останнього зі стереотипами, думали, щось у них там вирішиться. Коли ми вже почали наполягати на виїзді (у нас не було таких випадків, коли доводилось силою когось вивозити), ми переконуємо людей, роз‘яснюємо», – додав Осипенко.

Останньою дитиною, яку вони вивезли, був одинадцятирічний хлопчик, який не те що алфавіт не знає, а погано розмовляє в цілому. Там вже ростуть такі «діти-мауглі», якими дорослі не займаються, заняття в школах не проводяться.

«Коли одна дівчинка в Костянтинівці побачила робочий світлофор, то це було дико для неї. З цими дітьми спілкуються соціальні працівники, психологи, оглядають медики», – наголосив голова донецької Нацполіції.

Осипенко розповів, що зараз складність взагалі полягає не в тому, щоб когось переконати евакуюватися, а в тому, щоб когось знайти. У поліцейських практично всі адреси по Бахмуту відпрацьовані – підвальні приміщення, горища, де можна перебувати, деякі зруйновані помешкання. Деякі адреси вони перевірити просто не змогли, бо вони перебували під контролем ворога.

Осипенко додав, що в місті, де було приблизно 70 тис. населення, зараз за статистикою залишилось 2,5 тис., з яких десь 50 дітей. У Красногорівці наразі залишилось 50 дітей. Дорослих людей, що там лишилися, цілком влаштовує те, що завозять волонтери, – гуманітарна допомога, пенсії. Їм всього вистачає, бо й витрачати гроші нема на що, проте до своїх дітей вони ставляться безвідповідально. 

«Моя служба отримала завдання і зараз буде реєструвати кожну родину, готувати клопотання та звертатись у відповідні інстанції щодо правової реакції. Якщо у нас є певне ухвалення рішення щодо батьківських прав, тоді ми дитину передаємо у соціальні служби, а без цього не маємо права силоміць відлучати дитину від сім‘ї», – зазначив голова донецької Нацполіції.

Руслан Осипенко додав, що наразі в Авдіївці залишилося шестеро дітей.

Нагадаємо, що Руслан Осипенко також розповів, що Авдіївка практично знищена. Попри все він запевнив, що ситуація у місті контрольована.

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Теги: Національна поліція України Авдіївка населення евакуація Бахмут Руслан Осипенко

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