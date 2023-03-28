Начальник донецької поліції розповів про «дітей-мауглі» на лінії фронту
«У Бахмуті люди сиділи до останнього зі стереотипами, думали, щось у них там вирішиться»
У людей, які живуть під постійною загрозою загинути від шаленого обстрілу, але відмовляються евакуюватися, є старі стереотипи, вони живуть ще радянськими часами. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів начальник головного управління Національної поліції в Донецькій області Руслан Осипенко.
«Пам’ятаю, коли почалась евакуація з прифронтової Великої Новосілки, то виявилось, що місцеві мешканці нечасто взагалі кудись їздили. Вони живуть у цьому селищі на двох локаціях – ми про них знаємо, але з метою безпеки не вказуємо, де саме. Там є вода, світло, генератори. У денний час вони повертаються до своїх господарств, на ніч – у підвал», – розповідає Осипенко.
Ще на початку зими поліцейські почали їх переконувати, що немає освітлення, опалення, нормальної логістики з постачання медикаментів і навіть без врахування бойових дій вони ризикують захворіти та померти. Лише після цього люди прислухались і потихеньку почали виїжджати.
«У Бахмуті – те саме: люди сиділи до останнього зі стереотипами, думали, щось у них там вирішиться. Коли ми вже почали наполягати на виїзді (у нас не було таких випадків, коли доводилось силою когось вивозити), ми переконуємо людей, роз‘яснюємо», – додав Осипенко.
Останньою дитиною, яку вони вивезли, був одинадцятирічний хлопчик, який не те що алфавіт не знає, а погано розмовляє в цілому. Там вже ростуть такі «діти-мауглі», якими дорослі не займаються, заняття в школах не проводяться.
«Коли одна дівчинка в Костянтинівці побачила робочий світлофор, то це було дико для неї. З цими дітьми спілкуються соціальні працівники, психологи, оглядають медики», – наголосив голова донецької Нацполіції.
Осипенко розповів, що зараз складність взагалі полягає не в тому, щоб когось переконати евакуюватися, а в тому, щоб когось знайти. У поліцейських практично всі адреси по Бахмуту відпрацьовані – підвальні приміщення, горища, де можна перебувати, деякі зруйновані помешкання. Деякі адреси вони перевірити просто не змогли, бо вони перебували під контролем ворога.
Осипенко додав, що в місті, де було приблизно 70 тис. населення, зараз за статистикою залишилось 2,5 тис., з яких десь 50 дітей. У Красногорівці наразі залишилось 50 дітей. Дорослих людей, що там лишилися, цілком влаштовує те, що завозять волонтери, – гуманітарна допомога, пенсії. Їм всього вистачає, бо й витрачати гроші нема на що, проте до своїх дітей вони ставляться безвідповідально.
«Моя служба отримала завдання і зараз буде реєструвати кожну родину, готувати клопотання та звертатись у відповідні інстанції щодо правової реакції. Якщо у нас є певне ухвалення рішення щодо батьківських прав, тоді ми дитину передаємо у соціальні служби, а без цього не маємо права силоміць відлучати дитину від сім‘ї», – зазначив голова донецької Нацполіції.
Руслан Осипенко додав, що наразі в Авдіївці залишилося шестеро дітей.
Нагадаємо, що Руслан Осипенко також розповів, що Авдіївка практично знищена. Попри все він запевнив, що ситуація у місті контрольована.
Коментарі — 0