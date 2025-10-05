Прикарпаття під масованою атакою: ворог цілив по критичній інфраструктурі

В області активно працювали Сили протиповітряної оборони

Вночі російські війська здійснили чергову масовану атаку на Івано-Франківську область. Ціллю ворога були об’єкти критичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук.

В області активно працювали Сили протиповітряної оборони. За попередніми даними, інформації про постраждалих немає. В одній з громад області внаслідок падіння уламків частково пошкоджено житловий будинок.

Очільниця ОВА висловила вдячність захисникам неба за відмінну роботу та всім службам, які займаються ліквідацією наслідків обстрілу.

Світлана Онищук звернулася до мешканців Прикарпаття з застереженням:

«Якщо ви виявите уламки ракет чи дронів, не наближайтеся та не торкайтеся їх! Негайно повідомте про знахідку за номером 101 або 102 – фахівці усе перевірять», – наголосила вона.

Нагадаємо, вночі під час повітряної тривоги російські війська завдали удару по Львову. Внаслідок атаки горить індустріальний парк Sparrow. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Львова Андрія Садового.

Мер наголосив, що уражений об'єкт є цивільною інфраструктурою і не має жодної мілітарної складової.

Станом на зараз, інформації про постраждалих немає, проте масштаби руйнувань та деталі пожежі уточнюються. На місці працюють екстрені служби.