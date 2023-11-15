Блокування кордону: Україна та Єврокомісія готують звернення до уряду Польщі

Польські перевізники планують тільки посилювати страйк

Сьогодні, 15 листопада, Україна та Єврокомісія будуть вимагати від польського уряду скасувати рішення про блокування кордону з боку польських перевізників. Має відбутися захід на рівні міністрів інфраструктури України Олександра Кубракова і Польщі Анджея Адамчика та керівництва Європейської комісії. Про це повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Балін у коментарі УНН

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«Сьогодні має бути захід на рівні віцепрем’єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова, міністра інфраструктури Польщі Адамчика та керівництва Європейської комісії об 11:00. Мета цього заходу – це Україна разом з Європейською комісією буде вимагати від польського уряду, скасувати рішення про блокування», – розповів Балін.

Він зазначив, що польські перевізники планують тільки посилювати страйк. «Що стосується самих страйкарів, то на сьогодні вони тільки планують посилювати страйк, зокрема, відомо що з 21 листопада вони ще хочуть заблокувати четвертий пункт перетину – Медика-Шегині», – сказав Балін.

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Окрім того, він прокоментував збитки завдані українським перевізникам через страйк. «Виходить, що збитки кожного перевізника від простою одного транспортного засобу в черзі не менше ніж 300 євро на добу. Це недоотримані доходи. Якщо говорити про прямі збитки, то перевізники обраховують їх у близько 100 євро», – зазначив Балін.

Нагадаємо, на польському кордоні навпроти ще одного пункту пропуску виникло скупчення вантажівок, оскільки водії обирають інші напрямки через блокаду польських перевізників. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

До відома, 13 листопада повідомлялося, що представники польських автоперевізників, які блокують кордон з Україною, заявили, що останні переговори з українськими урядовцями не змогли покласти край суперечці.