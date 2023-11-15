Головна Країна Політика
search button user button menu button

Блокування кордону: Україна та Єврокомісія готують звернення до уряду Польщі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Блокування кордону: Україна та Єврокомісія готують звернення до уряду Польщі
6 листопада польські перевізники розпочали акцію протесту біля пунктів пропуску на кордоні Польщі та України
фото з відкритих джерел

Польські перевізники планують тільки посилювати страйк

Сьогодні, 15 листопада, Україна та Єврокомісія будуть вимагати від польського уряду скасувати рішення про блокування кордону з боку польських перевізників. Має відбутися захід на рівні міністрів інфраструктури України Олександра Кубракова і Польщі Анджея Адамчика та керівництва Європейської комісії. Про це повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Балін у коментарі УНН 

«Сьогодні має бути захід на рівні віцепрем’єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова, міністра інфраструктури Польщі Адамчика та керівництва Європейської комісії об 11:00. Мета цього заходу – це Україна разом з Європейською комісією буде вимагати від польського уряду, скасувати рішення про блокування», – розповів Балін.

Він зазначив, що польські перевізники планують тільки посилювати страйк. «Що стосується самих страйкарів, то на сьогодні вони тільки планують посилювати страйк, зокрема, відомо що з 21 листопада вони ще хочуть заблокувати четвертий пункт перетину – Медика-Шегині», – сказав Балін.

Окрім того, він прокоментував збитки завдані українським перевізникам через страйк. «Виходить, що збитки кожного перевізника від простою одного транспортного засобу в черзі не менше ніж 300 євро на добу. Це недоотримані доходи. Якщо говорити про прямі збитки, то перевізники обраховують їх у близько 100 євро», – зазначив Балін.

Нагадаємо, на польському кордоні навпроти ще одного пункту пропуску виникло скупчення вантажівок, оскільки водії обирають інші напрямки через блокаду польських перевізників. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

До відома, 13 листопада повідомлялося, що представники польських автоперевізників, які блокують кордон з Україною, заявили, що останні переговори з українськими урядовцями не змогли покласти край суперечці.

 

Теги: Єврокомісія Україна страйк кордон Андрій Демченко переговори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ілон Маск уже зробив не одну скандальну заяву щодо війни РФ проти України
Ілон Маск дав «цінну» пораду Зеленському
11 листопада, 12:40
Канада підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення РФ
Канада готує чергову допомогу Україні на $385 млн
11 листопада, 07:22
Женевська конвенція передбачає, що жоден військовополонений ніколи не може бути відправлений у зону бойових дій
Кремль хоче відправити на фронт українських військовополонених – ISW
8 листопада, 10:25
Через протести на кордоні утворилися величезні черги
Страйк польських перевізників: яка ситуація на кордоні
7 листопада, 11:12
Процес повної доставки замовлення в Україну буде здійснено протягом 10 місяців
Україна підписала контракт із французькою оборонною компанією: коли зброя надійде на фронт
6 листопада, 16:31
Зеленський вручив Кайсі Оллонгрен орден князя Ярослава Мудрого III ступеня
До України прибула міністерка оборони Нідерландів
2 листопада, 18:44
Військові Повітряних сил готові відбивати нові ворожі атаки на Укаїну
РФ готується до нових масованих обстрілів України: деталі від Повітряних сил
29 жовтня, 09:59
КНР – країна, що керується власними інтересами, тож візьме максимум вигоди від візиту Путіна
Візит Путіна в Китай: розвідка розповіла про наслідки
22 жовтня, 15:32
Путін розповів, як випрошував мирних переговорів після ганебної втечі окупантів з Києва
Путін розповів, як випрошував мирних переговорів після ганебної втечі окупантів з Києва
16 жовтня, 12:43

Політика

Названо 12 проросійських політиків, які досі не під санкціями України
Названо 12 проросійських політиків, які досі не під санкціями України
Блокування кордону: Україна та Єврокомісія готують звернення до уряду Польщі
Блокування кордону: Україна та Єврокомісія готують звернення до уряду Польщі
Хто з нардепів отримав підозри за час повномасштабної війни: інфографіка
Хто з нардепів отримав підозри за час повномасштабної війни: інфографіка
Ексгенпрокурор Рябошапка прокоментував «справу Буратіно»
Ексгенпрокурор Рябошапка прокоментував «справу Буратіно»
Справа Буратіно. Ексгенпрокурор Луценко оцінив роль свого колишнього підлеглого
Справа Буратіно. Ексгенпрокурор Луценко оцінив роль свого колишнього підлеглого
Нардеп пропонує Раді звільнити від мобілізації ще одну категорію осіб
Нардеп пропонує Раді звільнити від мобілізації ще одну категорію осіб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Звільнення Фаріон: «Львівська політехніка» зробила заяву
24K
Ексгенпрокурор Рябошапка прокоментував «справу Буратіно»
16K
Уряд змінив порядок надання житлових субсидій: що потрібно знати
8175
Удар по 128-й бригаді: ДБР повідомило, хто міг бути мішенню ворога
7947
Канал «Інтер» міняє керівництво
7250
Відомий богослов, який був змушений тікати з Росії, пояснив, що таке РПЦ

Новини

До Ради директорів Київстару увійде ексдержсекретар США Майк Помпео
Сьогодні, 09:02
На Херсонщині ЗСУ відкидають ворога з прибережних позицій – Генштаб
Сьогодні, 06:54
США затвердили бюджет уряду, Сі Цзіньпін прибув до Сан-Франциско: головне за ніч
Сьогодні, 06:51
Хмарність та дощі: прогноз погоди на 15 листопада
Сьогодні, 05:05
15 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Порошенко повідомив про важливу резолюцію Європейської народної партії
Вчора, 18:58

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту