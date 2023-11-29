Прикордонники показали знищені російські дрони на Запорізькому напрямку (фото)
Прикордонники знищили п’ять безпілотників
Сили оборони України знищили п’ять ворожих дронів-камікадзе на Запорізькому напрямку. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
«Рій з дронів-вбивць атакував позиції захисників. Використовуючи складні погодні умови та масованість удару, ворог розраховував на цілковите ураження, а натомість отримав повне фіаско», – йдеться в повідомленні.
Прикордонники знищили п’ять БПЛА, які атакували позиції захисників.
Один дрон з боєприпасом на борту вдалося затрофеїти.
Нагадаємо, прикордонники підняли український прапор у пункті пропуску «Бударки» на Харківщині.
Раніше прикордонники показали, як розбомбили окупантів під Лиманом. Бійці бригади «Сталевий кордон» знищили місце дислокації особового складу ворога.
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