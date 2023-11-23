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Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном
На думку Лібанової, для того, аби українці поверталися в Україну потрібно створити безпечні умови, робочі місця з гідною оплатою праці та надати житло
фото з відкритих джерел

За оцінками Євростату, сьогодні у країнах ЄС перебувають 4,2 млн українських воєнних мігрантів

На сьогодні майже дев'ять мільйонів українців перебувають за межами України, з них близько трьох мільйонів – трудові мігранти. Про це сказала директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова під час сьомого Українського жіночого конгресу, повідомив «Укрінформ».

«За найбільш вірогідними оцінками Євростату, сьогодні у країнах ЄС перебувають 4,2 млн українських воєнних мігрантів», – сказала демограф.

Як сказала Лібанова, близько мільйона наших співгромадян перебувають у Великій Британії, США, Канаді та інших країнах. За даними Верховного комісара ООН з питань біженців, у Російській Федерації перебувають 1,2 млн українців.

«До цього додаймо ще приблизно 2,5-3 млн трудових мігрантів, виїзд з України яких не має прямого стосунку до початку війни», – сказала демограф.

Елла Лібанова висловила сподівання, що частина тих, хто через війну був змушений виїхати за кордон, обов'язково повернуться додому. Для цього, на її думку, потрібна низка чинників: безпека, робочі місця з гідною оплатою праці та житло.

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень також зауважила, що після перемоги України у війні, коли відкриються кордони, може виникнути ситуація, що певний відсоток чоловіків поїде до своїх сімей за кордон.

«Моя мрія – щоб повернулися 50% (тих, хто виїхав за кордон – «Главком»). Якщо повернеться 60%, я буду найщасливішою людиною в Україні», – сказала Елла Лібанова.

Нагадаємо, чисельність населення України до 2030 року може скоротитися до 24–32 млн осіб.

До слова, Лібанова пояснила, яких фахівців бракуватиме після війни.

Крім того, Демограф пояснив, навіщо молодь мобілізують на війну.

Читайте також: Як зміниться населення після війни: чотири невтішні прогнози від Інституту демографії
Теги: кордон українці Європейський союз Елла Лібанова біженці

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