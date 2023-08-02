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США оголосять новий пакет військової допомоги Україні наступного тижня – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
США оголосять новий пакет військової допомоги Україні наступного тижня – ЗМІ
фото з відкритих джерел

Наразі точно не відомо, що увійде до нового пакета озброєнь

Сполучені Штати можуть оголосити про надання Україні нового пакета військової допомоги на початку наступного тижня. Про це повідомляє Politico.

Джерело в Міністерстві оборони США повідомило, що новий пакет військової допомоги можуть анонсувати наступного тижня. Зараз ще не можна сказати точно, які саме засоби та обладнання він буде включати.

В попередньому пакеті військової допомоги Україні від адміністрації Джо Байдена були виділені додаткові кошти на ППО, артилерійську техніку, боєприпаси, бронетехніку та засоби протитанкової боротьби на загальну суму 400 млн доларів.

Раніше повідомлялося, що в Україну надійшов грант в розмірі $1,25 млрд від Сполучених Штатів Америки через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку. 

Нагадаємо, що американський сенат більшістю голосів ухвалив проєкт оборонного бюджету країни. У ньому передбачено $9,1 млрд заходи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності з Китаєм, і $300 млрд  – на потреби для України. 

До відома, у червні уряд США оголосив про виділення нового пакету гуманітарної підтримки для України на $205 млн, який забезпечить продукти харчування, питну воду, задоволення базових потреб, юридичну допомогу та медичні послуги. 

«Черговий грант допоможе уряду України відшкодувати пріоритетні видатки соціальної та гуманітарної сфери. Надзвичайно вдячні уряду та платникам податків США за солідарність та безпрецедентну підтримку України у цей визначальний для нашої держави період», - сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Теги: боєприпаси США озброєння

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