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Прикордонники знищили ворожий комплекс радіорозвідки (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Прикордонники знищили ворожий комплекс радіорозвідки (відео)
фото скріншот відео

Військові застосували дрон для удару по техніці

Українські прикордонники знищили на Херсонщині комплекс радіоелектронної розвідки росіян. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

Військові застосували дрон для удару по техніці.

«На Херсонщині прикордонники знищили російський комплекс радіоелектронної розвідки. Тепер дивитися на цивілізований світ нічим!», – йдеться у повідомленні.

Триває 539-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень. Протягом минулої доби російські окупанти завдали удару по території України ракетами повітряного та морського базування. Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів: чотири крилаті ракети Х-22, 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 та чотири крилаті ракети типу «Калібр». Нашою протиповітряною обороною було знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555та «Калібр». Крім цього, було зафіксовано щонайменше вісім пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300 та С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Теги: прикордонники окупанти відео війна

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